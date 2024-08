Mrs. GREEN APPLE若井「誰かと一緒に演奏すること、音を合わせることの楽しさを改めて…」YouTube動画『familie弾いてみた』撮影を回顧

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。8月26日(月)の放送では、ベーシストの二家本亮介さんと撮影したYouTube動画「【本家】若井滉斗と二家本亮介がfamilie弾いてみた」撮影について語りました。先日YouTubeで公開された、若井先生がベーシストの二家本亮介さんと一緒に演奏している「familie弾いてみた」動画を観ました!若井先生は前にも「ライラック弾いてみた」動画を公開してくれていましたが、1人で演奏するときと、誰かと一緒に演奏するときとでは何か違いなどはありますか? 僕は若井先生に憧れてギターを練習しているので「弾いてみた」動画の裏話が聞きたいです!(17歳)若井:今回の「familie」は楽しかったね! やっぱり誰かと一緒に演奏すること、音を合わせることの楽しさを改めて感じましたし、最高だなって思いましたね! 実際、2人も目の前で見てたもんね!大森:いい緊張感があったよね! 朗らかにやっているけど、“誰かと演奏する楽しさ”は、ある程度の緊張感もあってこそ起こる。若井:そうそう! 緊張感もありつつ、笑い声が入っていたりとかもね。番組では他にも、藤澤が出演した昼の情報バラエティ番組「ヒルナンデス!」(日本テレビ系)について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/