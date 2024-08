【茅ヶ崎 グルメレポ】らーめん雅（みやび）- トッピング、麺の太さ、…

エメロード沿い、愛好家が集うラーメン屋

JR茅ヶ崎駅から徒歩約5分、北口を出て左側に伸びるエメロード沿いに「らーめん雅(みやび)」はあります。

とんこつラーメンが食べたい方に、ぜひとも訪れて欲しいラーメン屋さんです。

入口の前にはテイクアウトできるお惣菜が並んでいました。ラーメン屋さんが店頭で総菜販売しているのは、珍しいのでは?

今夜のおかずに、酒の肴にも良さそうなラインアップです。

店内はカウンター席、テーブル席があり広々しています。お冷はセルフサービス。

お勤め上がりの男性客が多い印象ですが、オーナーやスタッフの方がフレンドリーで筆者(女性)でも過ごしやすかったですよ。

悩んだ挙句、注文したのは「みそらーめん(税込870円)」に「キムチ(税込350円)」トッピング!

のり、メンマ、ネギ、チャーシューは元々入っていますが、「増し」にしたい方は別途追加注文で、追いトッピング可です。

背脂が特長のらーめん雅。こってり好きさんは脂の量を増しでお願いすることができます。苦手な方は少なめもOK。

更にスープの濃さも指定できるので、薄い方がお好みの方は申し出てみてくださいね。

そして、スープはこってりかと思いきやそんなに重たくありませんでした!キムチの酸味と相まって良い感じの塩梅。

トッピングのキムチは、たっぷりと惜しげなくスープに浸っています。

思ったよりボリューミーで嬉しい!

キムチトッピング、とんこつ系のラーメンにとても合うのでおすすめです。

背脂のコクと、キムチのシャキシャキさっぱりした食感・辛みがベストマッチ。チャーシューで包んで食べるのも良し!

チャーシューも想像を超えてきました。期待していたよりも大きくて厚い!食べ応えありです。

麺は中太でモチモチしていて美味しい。みそ キムチらーめんと相性抜群でした。

らーめん雅では、基本は中太麺なのですが、細麺がお好きな方は事前に指定すればお好みに合わせて作っていただくことができます。

ラーメンの種類はもちろん、トッピングの種類も豊富なので自分好みのカスタマイズができるのがおすすめ。おつまみも楽しめるので、お酒も楽しんでください!

素朴だけれど満足度の高い「らーめん雅」。地元の方も、そうでない方もぜひ一度訪れてみてくださいね。

店舗情報

【らーめん雅(みやび)】

■住所:〒253-0044 神奈川県茅ケ崎市新栄町5-2■電話番号:0467-83-9464■営業時間:昼の部 11:30~14:00/夜の部 17:00~22:00 (L.O.21:45)■定休日:月曜日※駐車場:無し※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。

