TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」に、追加キャストとして田村ゆかりが出演することが発表された。

田村が演じるのは、死を司るアンデッド・キングのリッチ。女王アルドラを殺して彼女に成り代わり、王国と帝国の戦争を引き起こしていた、残忍で狂暴なキャラクターだ。リッチのキャラクタービジュアルと、第10話の場面カットも公開された。

また、特別番組「TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』♡ABEMAでISEKAI パーティーII♡」が、9月6日24時からABEMAで放送されることも明らかに。ハーレイ・クイン役の永瀬アンナ、キング・シャーク役の木村昴、リック・フラッグ役の八代拓が出演する。

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」

放送情報

TOKYO MX、BS11:2024年7月5日(金)より毎週金曜日24:30~

配信情報

ABEMA アニメ SPECIAL3 チャンネル:2024年7月5日(金)より毎週金曜日24:30~

見放題配信

ABEMA、U-NEXT、アニメ放題:2024年7月5日(金)より毎週金曜日25:00~

Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu:2024年7月8日(月)より毎週月曜日12:00~

各話レンタル配信

Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン!ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino:2024年7月8日(月)より毎週月曜日12:00~

J:COM STREAM、milplus、TELASA、iTSCOMオンデマンド:2024年7月9日(火)より毎週火曜日0:00~

スタッフ

監督:長田絵里

シリーズ構成・脚本:長月達平、梅原英司

キャラクターデザイン原案:天野明

キャラクターデザイン:細田直人

音楽:末廣健一郎

プロデュース:Warner Bros. Japan

アニメーション制作:WIT STUDIO

キャスト

ハーレイ・クイン:永瀬アンナ

ジョーカー:梅原裕一郎

デッドショット:山口令悟

ピースメイカー:子安武人

クレイフェイス:福山潤

キング・シャーク:木村昴

リック・フラッグ:八代拓

カタナ:安済知佳

アマンダ・ウォラー:くじら

フィオネ:上田麗奈

アルドラ:能登麻美子

セシル:福島潤

