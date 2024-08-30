緑川ゆき原作によるTVアニメ「夏目友人帳 漆」のキービジュアルと本PV、放送・配信情報が発表に。オープニングテーマが柏木ひなた「Alca」、エンディングテーマが近藤利樹「こまりわらい」になることも明らかになった。

これは本日8月30日にYouTubeで配信された特番「アニメ 夏目友人帳 漆 ～夏の宴～」で解禁されたもの。キービジュアルには、美しい紅葉の中を歩く主人公・夏目貴志と相棒のニャンコ先生が描かれた。本PVではオープニングテーマとエンディングテーマを聴くことができる。特番内では柏木と近藤からのメッセージ映像がそれぞれ公開された。

テレ東系では10月7日24時、AT-Xでは10月8日23時30分より放送。Netflixでは10月7日24時30分に最速配信され、dアニメストアとU-NEXTでも10月10日24時より先行配信が行われる。なお「夏目友人帳 漆」の放送に向け、TVerでは過去シリーズを期間限定で配信中だ。

TV アニメ「夏目友人帳 漆」

放送情報

テレ東系：2024年10月7日（月）より毎週月曜24:00～

AT-X：2024年10月8日（火）より毎週火曜23:30～

※リピート放送は毎週木曜11:30～、毎週月曜17:30～

※放送日時は予告なく変更になる可能性あり。

配信情報

Netflix：2024年10月7日（月）より毎週月曜24:30～ ※最速配信

dアニメストア・U-NEXT：2024年10月10日（木）より毎週木曜24:00～ ※先行配信

スタッフ

原作：緑川ゆき「夏目友人帳」（白泉社「LaLa」連載）

総監督：大森貴弘

監督：伊藤秀樹

シリーズ構成：村井さだゆき

キャラクターデザイン：髙田晃

妖怪デザイン・アクション作監：山田起生

総作画監督：髙田晃、田中織枝

美術：渋谷幸弘、三宅真央

色彩設計：宮脇裕美

画面設計：田村仁

撮影：平本瑛子

編集：関一彦

音楽：吉森信

アニメーション制作：朱夏

制作：NAS

製作：「夏目友人帳」製作委員会

キャスト

夏目貴志：神谷浩史

ニャンコ先生・斑：井上和彦

夏目レイコ：小林沙苗

名取周一：石田彰

田沼要：堀江一眞

⻄村悟：木村良平

北本篤史：菅沼久義

笹田純：沢城みゆき

多軌透：佐藤利奈

藤原塔子：伊藤美紀

藤原滋：伊藤栄次

的場静司：諏訪部順一

(c)緑川ゆき・⽩泉社／「夏⽬友⼈帳」製作委員会