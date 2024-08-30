緑川ゆき原作によるTVアニメ「夏目友人帳 漆」のキービジュアルと本PV、放送・配信情報が発表に。オープニングテーマが柏木ひなた「Alca」、エンディングテーマが近藤利樹「こまりわらい」になることも明らかになった。
これは本日8月30日にYouTubeで配信された特番「アニメ 夏目友人帳 漆 ～夏の宴～」で解禁されたもの。キービジュアルには、美しい紅葉の中を歩く主人公・夏目貴志と相棒のニャンコ先生が描かれた。本PVではオープニングテーマとエンディングテーマを聴くことができる。特番内では柏木と近藤からのメッセージ映像がそれぞれ公開された。
テレ東系では10月7日24時、AT-Xでは10月8日23時30分より放送。Netflixでは10月7日24時30分に最速配信され、dアニメストアとU-NEXTでも10月10日24時より先行配信が行われる。なお「夏目友人帳 漆」の放送に向け、TVerでは過去シリーズを期間限定で配信中だ。
TV アニメ「夏目友人帳 漆」
放送情報
テレ東系：2024年10月7日（月）より毎週月曜24:00～
AT-X：2024年10月8日（火）より毎週火曜23:30～
※リピート放送は毎週木曜11:30～、毎週月曜17:30～
※放送日時は予告なく変更になる可能性あり。
配信情報
Netflix：2024年10月7日（月）より毎週月曜24:30～ ※最速配信
dアニメストア・U-NEXT：2024年10月10日（木）より毎週木曜24:00～ ※先行配信
スタッフ
原作：緑川ゆき「夏目友人帳」（白泉社「LaLa」連載）
総監督：大森貴弘
監督：伊藤秀樹
シリーズ構成：村井さだゆき
キャラクターデザイン：髙田晃
妖怪デザイン・アクション作監：山田起生
総作画監督：髙田晃、田中織枝
美術：渋谷幸弘、三宅真央
色彩設計：宮脇裕美
画面設計：田村仁
撮影：平本瑛子
編集：関一彦
音楽：吉森信
アニメーション制作：朱夏
制作：NAS
製作：「夏目友人帳」製作委員会
キャスト
夏目貴志：神谷浩史
ニャンコ先生・斑：井上和彦
夏目レイコ：小林沙苗
名取周一：石田彰
田沼要：堀江一眞
⻄村悟：木村良平
北本篤史：菅沼久義
笹田純：沢城みゆき
多軌透：佐藤利奈
藤原塔子：伊藤美紀
藤原滋：伊藤栄次
的場静司：諏訪部順一
(c)緑川ゆき・⽩泉社／「夏⽬友⼈帳」製作委員会