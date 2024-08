TVアニメ「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」の劇場総集編が、11月29日より3週間限定で劇場上映される。併せてキービジュアル、PVが公開された。

「ラブライブ!サンシャイン!!」の公式スピンオフとして、2023年に放送された「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」。「劇場総集編 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」の上映は、全国30館で行われる。上映劇場の詳細は、アニメの公式サイトの「MOVIEページ」で確認を。

さらに「劇場総集編 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のBlu-ray特装限定版が12月25日、ライブイベント「幻日のヨハネ -The Story of the Sound of Heart-」のBlu-rayメモリアルボックスが11月27日に発売決定。加えて2つのBlu-ray発売を記念した合同リリースイベントが、東京都内某所で開催される。リリースイベントの詳細については、後日の発表を待とう。

(c)PROJECT YOHANE