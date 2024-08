ファントムシータが、9月14~16日に神奈川・横浜アリーナで開催されるアイドルフェス「@JAM EXPO 2024 supported by UP-T」に出演することが決定した。

ファントムシータはAdoがプロデュースする5人組アイドル。今年6月にデビューを果たし、11月1日には東京・日本武道館で初の単独公演を行うことが決定している。アイドルフェス初出演となる彼女たちは、9月14日17:55~18:25にメインステージであるストロベリーステージにてパフォーマンスを披露する。

@JAM EXPO 2024 supported by UP-T

2024年9月14日(土)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

ideal peco / アイドルカレッジ / I MY ME MINE / I'mew(あいみゅう) / アキシブproject / アステリア / Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / Adorable Punch / Untitled / ウイバナ / 泡沫パーティーズ / UtaGe! / 衛星とカラテア / 8WIZARD / SKE48 / NMB48 / エラバレシ / 大宮I☆DOLL / OCHA NORMA / おちゃメンタル☆パーティー / 開歌-かいか- / かすみ草とステラ / カラフルスクリーム / 柑橘クーベルチュール / KissBee / CANDY TUNE / きゅ~くる / キングサリ / クマリデパート / Gran☆Ciel / KRD8 / こみっきゅおん! / Kolokol / SANDAL TELEPHONE / ジエメイ / Jams Collection / SWEET STEADY / 透色ドロップ / STAiNY / すてねこキャッツ / SOMOSOMO / 高嶺のなでしこ / chuLa / 強くてニューゲーム。 / DEAR KISS / 手羽先センセーション / Devil ANTHEM. / テラス×テラス / 点染テンセイ少女。 / でんぱ組.inc / Twinkle☆Stars / ドラマチックレコード / NightOwl / NOW DRAMATiC / 7限目のフルール / ナナランド / NANIMONO / なみだ色の消しごむ / NARLOW / 虹のコンキスタドール / 二丁目の魁カミングアウト / NUANCE / NEO JAPONISM / 猫の眼に宇宙 / ネコプラpixx. / no Filter / のんふぃく! / Bunny La Crew / #ババババンビ / PANDAMIC / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / Peel the Apple / Finger Runs / FES☆TIVE / ファントムシータ / PRSMIN / FRUITS ZIPPER / Baby'z Breath / ベンジャス! / BOY MEETS HARU / BOCCHI。 / WT☆Egret / MyDearDarlin' / MAGICAL SPEC / マジカル・パンチライン / まねきケチャ / 瞬きもせず / MISS MERCY / #Mooove! / metarium / Merci Merci / 夜光性アミューズ / #よーよーよー / yosugala / YOLOZ / rad sound rebels / ラフ×ラフ / LIT MOON / Ringwanderung / RiNCENT♯ / ルージュブック / ルルネージュ / ロージークロニクル / わーすた



2024年9月15日(日)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

I to U $CREAMing!! / I'mew(あいみゅう) / iLiFE! / Appare! / アップアップガールズ(2) / UPローチ / AVAM / alma / Ange☆Reve / アンスリューム / いぎなり東北産 / INUWASI / HKT48 / STU48 / 美味しい曖昧 / OS☆U / THE ORCHESTRA TOKYO / おちゃメンタル☆パーティー / 開歌-かいか- / Caress Van End / 可憐なアイボリー / 神薙ラビッツ / ギガLOVEアップビート / きっとずっと青春。 / キミイロプロジェクト / kimikara(きみから) / CANDY TUNE / GANGDEMIC / 九州女子翼 / CUTIE STREET / きゅるりんってしてみて / 群青の世界 / KRD8 / 上月せれな / SAKURA GRADUATION / さとりモンスター / SANDAL TELEPHONE / 321アイドル部 / C;ON / JKT48 / situasion / JAPANARIZM / Jams Collection / Jumping Kiss / 純情のアフィリア / 神使轟く、激情の如く。 / シンデレラ宣言! / Symdolick / Sweet Alley / CYNHN / SW!CH / 透色ドロップ / スターチスのラブレター / すてねこキャッツ / SAISON / 太陽と踊れ月夜に唄え / 高城れに / Task have Fun / 昼夜逆転 / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / 手羽先センセーション / Devil ANTHEM. / テンシメシ໒꒱ / でんぱ組.inc / 東京女子流 / ≒JOY / 虹色の飛行少女 / 二丁目の魁カミングアウト / NUANCE / NEO JAPONISM / ネコプラpixx. / パラディーク / Palette Parade / HelloYouth / BANZAI JAPAN / PANDAMIC / Peel the Apple / PiXMiX / PinkySpice / fishbowl / FES☆TIVE / ×純文学少女歌劇団 / FRUITS ZIPPER / Hey!Mommy! / BELLRING少女ハート / BOCCHI。 / POPPiNG EMO / WT☆Egret / WHITE SCORPION / my fav / マジカル・パンチライン / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / ミームトーキョー / メイビーME / 八木沙季 / 夜光性アミューズ / 結音 YUION / ゆるめるモ! / rad sound rebels / LarmeR / LinQ / Ringwanderung / りんご娘 / Luce Twinkle Wink☆ / われらがプワプワプーワプワ / ゑんら



2024年9月16日(月・祝)神奈川県 横浜アリーナ

<出演者>

ideal peco / アイオケ / アイドルカレッジ / I MY ME MINE / iLiFE! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(プロレス) / UPローチ / Ange☆Reve / アンスリューム / UNBS / イキノコRe: / INUWASI / ウイバナ / UtaGe! / ukka / かすみ草とステラ / AKB48 / NGT48 / 【eN】 / 美味しい曖昧 / THE ORCHESTRA TOKYO / 思い出とプレゼント / カラフルスクリーム / 可憐なアイボリー / KissBee / CANDY TUNE / きゅ~くる / きゅるりんってしてみて / キングサリ / クマリデパート / Gran☆Ciel / 佐々木彩夏 / さよならステイチューン / C;ON / JAPANARIZM / Jams Collection / シャルロット / Jumping Kiss / シュレーディンガーの犬 / 純情のアフィリア / 私立恵比寿中学 / しろもん / シンダーエラ / シンデレラ宣言! / Sweet Alley / SWEET STEADY / CYNHN / SW!CH / SUPER VENUS / STAiNY / Strawberry Girls / セカイシティ / SAISON / 戦国アニマル極楽浄土 / 太陽と踊れ月夜に唄え / Task have Fun / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / 強くてニューゲーム。 / てぃあどろっぷ! / diig / 寺嶋由芙 / テラス×テラス / 天使突抜ニ読ミ / でんぱ組.inc / TENRIN / 東京CuteCute / DREAMING MONSTER / ナナランド / 浪江女子発組合 / なみだ色の消しごむ / なんキニ! / ニーキューオメガ / 虹のコンキスタドール / にっぽんワチャチャ / のんふぃく! / PATI PATI CANDY...☆ / Bunny La Crew / Palette Parade / HelloYouth / Peel the Apple / 1つ足りない賽は投げられた / himawari(船橋) / 100万ドルのフェアレディ / BEYOOOOONDS / PinkySpice / fishbowl / フィロソフィーのダンス / PrincessGarden-姫庭- / Brave Mental Orchestra / BELLRING少女ハート / 蛍 / MyDearDarlin' / MY First Bae's / 真っ白なキャンバス / みらサプ! / むーぷり / メイビーME / rad sound rebels / ラフ×ラフ / 愛乙女☆DOLL(チームL) / LlliEN / LinQ / Luce Twinkle Wink☆ / ルルネージュ / RED-i

「アイドル大運動会」出演グループ

2024年9月14日(土)

UPローチ / Ange☆Reve / アンスリューム / 可憐なアイボリー / ギガLOVEアップビート / JAPANARIZM / 純情のアフィリア / Strawberry Girls / SAISON / なんキニ! / HelloYouth / BELLRING少女ハート / みらサプ! / Luce Twinkle Wink☆



2024年9月15日(日)

アイドルカレッジ / I MY ME MINE / アキシブproject / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(プロレス) / ウイバナ / UtaGe! / かすみ草とステラ / カラフルスクリーム / KissBee / クマリデパート / Gran☆Ciel / さよならステイチューン / Jumping Kiss / STAiNY / 強くてニューゲーム。 / テラス×テラス / 点染テンセイ少女。 / ドラマチックレコード / なみだ色の消しごむ / Bunny La Crew / MyDearDarlin’ / メイビーME / metarium / ラフ×ラフ / ルルネージュ



2024年9月16日(月・祝)

I’mew(あいみゅう) / Appare! / アップアップガールズ(2) / 泡沫パーティーズ / おちゃメンタル☆パーティー / SANDAL TELEPHONE / 透色ドロップ / 昼夜逆転 / テンシメシ໒꒱ / 虹色の飛行少女 / ネコプラpixx. / パラディーク / BANZAI JAPAN / FES☆TIVE / Hey!Mommy! / ベンジャス! / BOCCHI。 / MAGICAL SPEC / マジカル・パンチライン / まねきケチャ