今季から大会フォーマットが大幅変更となるチャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選会が29日に行われ、全36チームの対戦相手が決定した。
大会形式は従来の「グループステージ・決勝トーナメント制」から「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制」に変更。1リーグ制のため、全36チームでノックアウトステージ進出を争うことに。これまでなら決勝トーナメントまで対戦することのなかった同ポットのチームとも対戦することになり、リーグフェーズからレアル・マドリードとリヴァプール、バイエルンとバルセロナといった試合が実現するなど、好カードが目白押しとなっている。
現時点で今大会に出場する可能性がある日本人選手は、バイエルンのDF伊藤洋輝、リヴァプールのMF遠藤航、アーセナルのDF冨安健洋、フェイエノールトのFW上田綺世、スポルティングのMF守田英正、セルティックのFW古橋亨梧、FW前田大然、MF旗手怜央、DF岩田智輝、モナコのMF南野拓実、シュトゥットガルトのDFチェイス・アンリ、ディナモ・ザグレブのDF荻原拓也、ザルツブルクのMF川村拓夢と、10チームに所属する13選手になっている。
また、リーグフェーズでは異なる8チームと8試合（ホームで4試合、アウェイで4試合）を戦い、最終的な順位を決定。リーグフェーズで同国のチームとは対戦しないことになっている。リーグ戦の上位8チームはノックアウトステージへ。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームがノックアウトステージ進出となる。
各チームの対戦相手は以下の通り。試合日程とキックオフ時間は8月31日に発表される。
【ポット1】
▼レアル・マドリード（スペイン）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：ミラン（イタリア）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：スタッド・ブレスト（フランス）
▼マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼バイエルン（ドイツ）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P3（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
▼パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P4（H）：ジローナ（スペイン）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼リヴァプール（イングランド）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ミラン（イタリア）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：ジローナ（スペイン）
▼インテル（イタリア）
P1（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
▼ドルトムント（ドイツ）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：セルティック（スコットランド）
P3（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P4（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼ライプツィヒ（ドイツ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：セルティック（スコットランド）
P4（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P4（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
▼バルセロナ（スペイン）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P4（H）：スタッド・ブレスト（フランス）
P4（A）：モナコ（フランス）
【ポット2】
▼レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：ミラン（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P4（A）：スタッド・ブレスト（フランス）
▼アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
▼アタランタ（イタリア）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P3（H）：セルティック（スコットランド）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼ユヴェントス（イタリア）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
▼ベンフィカ（ポルトガル）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼アーセナル（イングランド）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：ジローナ（スペイン）
▼クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：ミラン（イタリア）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：セルティック（スコットランド）
P4（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P4（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
▼シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：スタッド・ブレスト（フランス）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼ミラン（イタリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P4（H）：ジローナ（スペイン）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
【ポット3】
▼フェイエノールト（オランダ）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P4（A）：ジローナ（スペイン）
▼スポルティング（ポルトガル）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
▼PSV（オランダ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P4（H）：ジローナ（スペイン）
P4（A）：スタッド・ブレスト（フランス）
▼ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ミラン（イタリア）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：セルティック（スコットランド）
P3（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼ザルツブルク（オーストリア）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：スタッド・ブレスト（フランス）
P4（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）
▼リール（フランス）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：ミラン（イタリア）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼ヤングボーイズ（スイス）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P3（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（A）：セルティック（スコットランド）
P4（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼セルティック（スコットランド）
P1（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
【ポット4】
▼スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ミラン（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P3（A）：セルティック（スコットランド）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：ジローナ（スペイン）
▼モナコ（フランス）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P4（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼スパルタ・プラハ（チェコ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P3（A）：フェイエノールト（オランダ）
P4（H）：スタッド・ブレスト（フランス）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：ライプツィヒ（ドイツ）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：セルティック（スコットランド）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼ボローニャ（イタリア）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：リール（フランス）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
▼ジローナ（スペイン）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：ミラン（イタリア）
P3（H）：フェイエノールト（オランダ）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P4（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
▼シュトゥットガルト（ドイツ）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P4（H）：スパルタ・プラハ（チェコ）
P4（A）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
▼シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P1（H）：ライプツィヒ（ドイツ）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：リール（フランス）
P4（H）：ジローナ（スペイン）
P4（A）：スタッド・ブレスト（フランス）
▼スタッド・ブレスト（フランス）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：シャフタール・ドネツク（ウクライナ）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P4（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（A）：スパルタ・プラハ（チェコ）