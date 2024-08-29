9月16日に開催されるアニプレックス主催のフェス「Aniplex Online Fest 2024」の出演声優、スタッフ、アーティストが発表された。

出演声優として、「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」より赤崎千夏、興津和幸、楠木ともり、日笠陽子、「魔王2099」より伊藤美来、「俺だけレベルアップな件」より坂泰斗、上田麗奈、「青の祓魔師 雪ノ果篇」「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」より岡本信彦、福山潤、「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」より斉藤壮馬、古川慎、「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」より矢野妃菜喜、坂田将吾が参加。また「ふれる。」からは監督を務めた長井龍雪、キャラクターデザイン・総作画監督担当の田中将賀、脚本担当の岡田麿里が名を連ねた。

アーティストで登場するのは、「WIND BREAKER」のオープニングテーマ「絶対零度」を手がけるなとり、「NieR:Automata Ver1.1a」のオープニングテーマ「ブラックボックス」を歌うLiSA、DJパフォーマンスを披露するDJ和。さらに岡本がナレーションを務める“ランナップPV”第2弾が公開された。

今年で5度目の開催となる「Aniplex Online Fest」は、アニプレックスのアニメ最新情報の発表や、アーティスト陣によるライブを披露する完全無料のオンラインフェス。今回発表された出演者に加え、当日発表の新作発表やシークレットゲストの登壇も予定している。

「Aniplex Online Fest 2024」

日時：2024年9月16日（月）12:00開始予定

配信：アニプレックスのYouTube公式チャンネル

料金：無料

参加作品・出演者

「天久鷹央の推理カルテ」

「WIND BREAKER」

「青の祓魔師 雪ノ果篇」

「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」

「俺だけレベルアップな件」

「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」

「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」

「先輩はおとこのこ」

「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」

「TO BE HERO X」

「Fate/strange Fake」

「ふれる。」

「魔王2099」

「魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」

「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」

「mono」

「UniteUp!」

「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」

出演者

赤崎千夏

伊藤美来

上田麗奈

岡田麿里

岡本信彦

興津和幸

楠木ともり

斉藤壮馬

坂田将吾

田中将賀

長井龍雪

坂泰斗

日笠陽子

福山潤

古川慎

矢野妃菜喜

アーティスト

なとり

LiSA

DJ和 ※DJパフォーマンス

MC

天城サリー

吉田尚記

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記。

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