板垣恵介原作による舞台「刃牙THE GRAPPLER STAGE－地下闘技場編－」のキービジュアルが公開された。

ビジュアルには「地上最強ッッ」のキャッチコピーとともに、佐藤祐吾扮する範馬刃牙、大西桃香扮する松本梢江、日向野祥扮する愚地克巳、桜庭大翔扮する花山薫、野間理孔扮する烈海王、相澤莉多扮する加藤清澄、横山真史扮する末堂厚、橋本全一扮するストライダム、鼓太郎扮する本部以蔵、田中章扮する徳川光成、小比類巻貴之扮する加納秀明、武田幸三扮する愚地独歩、両國宏扮する範馬勇次郎の13人が描かれた。

またチケットのプレイガイド先行申し込みが、本日8月29日から9月8日までカンフェティ、9日から17日までイープラス、18日から26日までローソンチケットで行われる。詳細は各サイトを確認しよう。

「刃牙 THE GRAPPLER STAGE ―地下闘技場編―」は板垣による「グラップラー刃牙」の地下闘技場編を原作としたもの。12月4日から8日まで東京・新宿FACEで上演される。

舞台「刃牙 THE GRAPPLER STAGE ―地下闘技場編―」

日程：2024年12月4日（水）～8日（日）

会場：東京都 新宿FACE

料金：一般8800円、特典付きチケット9900円

スタッフ

原作：板垣恵介「グラップラー刃牙」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

脚本・演出：田中大祐

殺陣・アクション：奥住英明

出演

範馬刃牙：佐藤祐吾

松本梢江：大西桃香

愚地克巳：日向野祥

花山薫：桜庭大翔

烈海王：野間理孔

加藤清澄：相澤莉多

末堂厚：横山真史

ストライダム：橋本全一

本部以蔵：鼓太郎

徳川光成：田中章

松尾：コウガシノブ

木崎：竹本洋平

高山：樋口裕司

宮坂：三原有人

加納秀明：小比類巻貴之

愚地独歩：武田幸三

範馬勇次郎：両國宏

アンサンブル：石澤友規、杉山湧哉

(c)板垣恵介（秋田書店）1992 (c)刃牙 THE GRAPPLER STAGE 製作委員会