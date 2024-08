カラバオ・カップ(EFLカップ)3回戦の組み合わせが決定した。

三笘薫が所属するブライトンは、ウルヴァーハンプトン(ウルブス)とのプレミアリーグ勢対決に臨む。遠藤航が所属するリヴァプールも、3回戦で早くもウェストハムとの対戦が決まった。また、クリスタル・パレスとクイーンズ・パーク・レンジャーズの一戦が決まったことで、鎌田大地と斉藤光毅による“日本人対決”が実現。坂元達裕が所属するコヴェントリーは、トッテナムを相手に下剋上を狙う。冨安健洋を擁するアーセナルは、EFLリーグ1(イングランド3部)のボルトン・ワンダラーズと激突。菅原由勢が在籍するサウサンプトンはエヴァートンと対戦する。

3回戦は9月の第3週と第4週にかけて開催される。組み合わせは以下の通り。

◆■カラバオ・カップ3回戦の組み合わせ

※()内はリーグレベル

リヴァプール(1) vs ウェストハム(1)

マンチェスター・シティ(1) vs ワトフォード(2)

アーセナル(1) vs ボルトン・ワンダラーズ(3)

マンチェスター・ユナイテッド(1) vs バーンズリー(3)

ウィコム・ワンダラーズ(3) vs アストン・ヴィラ(1)

コヴェントリー(2) vs トッテナム(1)

ウォルソール(4) vs レスター(1)

ブレントフォード(1) vs レイトン・オリエント(3)

ブラックプール(3) vs シェフィールド・ウェンズデイ(2)

プレストン・ノースエンド(2) vs フルアム(1)

エヴァートン(1) vs サウサンプトン(1)

クイーンズ・パーク・レンジャーズ(2) vs クリスタル・パレス(1)

ストーク(2) vs フリートウッド(4)

ブライトン(1) vs ウルヴァーハンプトン(1)

ウィンブルドン(4) vs ニューカッスル(1)

チェルシー(1) vs バロー(4)