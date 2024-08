乃木坂46井上和「プライドなんですかね（笑）？」母とケンカした後の“仲直りの方法”に賀喜遥香「かわいい！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。8月22日(木)の放送では、「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”乃木坂46・5期生の井上和と一緒に、生徒(リスナー)の悩みに答えていきました。賀喜:生徒の皆さん、こんばんは!“4組の副担任”乃木坂46の賀喜遥香と?井上:“和の講師”乃木坂46の井上和です!賀喜:今夜の授業は「逆電握手会」です!井上:今回は、いわゆる顔の見えない声だけのオンラインミーグリ!「SCHOOL OF LOCK!」だけで開催されるラジオのなかの握手会です。実際に握手はできないけど、私たちと電話をつないで会話の握手をする授業です。賀喜:今夜も“お話がしたい!”っていう生徒が逆電レーンに並んでいます。早速、電話をしてみましょうか? 出るかな?――プルルル……ガチャ!賀喜:もしもし、乃木坂46の賀喜遥香と?井上:井上和です!リスナー:こんにちは!賀喜・井上:こんにちは!賀喜:参加してくれてありがとうございます! 早速なんですけど、私たちと話したいこと、何か聞きたいことはありますか?リスナー:お母さんに「ごめんなさい」をしたくて……。賀喜:あら、どうしてお母さんに?リスナー:今お母さんとケンカをしていて、発端は自分が(部屋の)片付けとかを疎かにしていたことを注意されたのに逆ギレしてしまって、それですごく怒らせてしまって……どうやって謝ったらいいかなと思って、それを聞きたいなと思っています。賀喜:「ちゃんと部屋を片付けないとダメでしょ!」みたいな感じで言われたってこと?リスナー:はい。賀喜:なんて返したの?リスナー:「今すぐやるから!!」と言って、逆ギレしちゃって……。井上:分かる~。リスナー:反省しているんですけど、謝る機会がないというか(タイミングが)難しくて。賀喜:今もケンカ中?リスナー:そうですね、今は昼ご飯の弁当をあまり用意してくれなくて……。賀喜:そうなんだ!「自分でやりぃ」って?リスナー:はい、今は自分でおにぎりを作ったりしています。賀喜:何を作っているの?リスナー:梅干しのおにぎりとか。井上:ベタなやつだ(笑)。リスナー:簡単なものじゃないと作れなくて(苦笑)。賀喜:そっか~、それは仲直りしたいね。リスナー:本当にしたいです。賀喜:にゃぎはお母さんとケンカしたことある?井上:します、私も(ケンカすると)長期戦になることはありますね(笑)。賀喜:そうなんだ! どういうことでケンカをするの?井上:私も“片付けをしてなかった”とか、そういう些細なことが多いです。後は、(母から)連絡をくれても返信が遅くなったり、返信していないのに自分の用件を送ったり、大事な用件をすっ飛ばしちゃったり……(笑)。賀喜:そういう系かぁ(笑)。それはどうやって仲直りするの?井上:どう仲直りするかな……でも“自分が悪い”って分かっているじゃないですか。賀喜:そうだね。井上:だから、例えば“(ケンカの理由が)部屋を片付けていない”だったら、部屋をピッカピカにキレイにしてから、「部屋をちゃんと片付けました、ごめんなさい」って(笑)。賀喜:かわいい~(笑)!リスナー:(笑)。井上:プライドなんですかね(笑)? 謝らなきゃいけないけど、また怒られるのも嫌だし、また突かれるのも嫌だから、できる限りのことは全部やってから謝ります。賀喜:たしかに! ちゃんと行動で示すというか、部屋を片付けてなくて怒られたなら、ちゃんと片付けて(から謝る)。どうかな?リスナー:すごくいい意見だなと思います!井上:うれしい~(笑)!賀喜:これはどう? 超すごいお弁当を作って、それをお母さんの前にスッて出して“僕はこれくらいできるまでになりました”っていうのを見せる(笑)!リスナー:(笑)。賀喜:見せてから(謝る)雰囲気にもっていって、絶対に(お母さんから)「何これ?」って言われたりすると思うから、「あのとき言われたことを自分なりに考えてみて、こうしてみたんだ。これからはちゃんとします!」って言う。リスナー:はい。賀喜:明日やろう?井上:いけそう?リスナー:絶対いけます!賀喜:お! えらい~。ずっとギクシャクしていると自分もつらいし、お母さんも多分ね。リスナー:今もだいぶつらいですね。井上:「チートデイ」の“ごめんなさい”を聴くたびに“あっ(お母さんに)謝ってない……”って。賀喜:思い返しちゃう(笑)?井上:後悔しちゃうかなって(笑)。賀喜:たしかに(笑)。じゃあ1回、ここで大きな声で言ってもらってもいい?リスナー:わかりました……ごめんなさーい!!賀喜・井上:おぉ~!!井上:もう絶対に許してもらえる!賀喜:これで許してもらえる! 頑張ってね!!リスナー:頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/