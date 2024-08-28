ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、Windows PC用 PlayStation Accessories アプリを2024年8月28日から配信開始した。
「Windows PC用 PlayStation Accessories アプリ」では、DualSense Edgeのコントローラー設定のカスタマイズやPCから直接DualSense Edge用のファームウェアのアップデートが可能。アプリの動作環境はWindows 10（64ビット版）またはWindows 11、ストレージの必要空き容量は250MB以上、画面解像度は1280×800以上。コントローラーの接続にはUSBケーブルまたはBluetoothを使うため、USBポートまたはBluetoothが搭載されているWindows PCであることが条件だ。
Windows PC向けアプリケーション 「PlayStation®︎ Accessories」が配信中！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 28, 2024
DualSense Edge® ワイヤレスコントローラーのプロファイルのカスタマイズや、ファームウェアのアップデートがWindows PC上で行なえるようになります。
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