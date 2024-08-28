侍ジャパンU18壮行試合　高校日本代表 対 大学日本代表　試合日程　放送予…

侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表
「第13回 BFA U18アジア選手権」が、9月2日から9月8日に台湾（台北、桃園）で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。大会に先立ち、壮行試合として「高校日本代表 対 大学日本代表」が8月28日に開催される。この記事では、詳細や出場選手についてまとめている。
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試合日程
2022年8月28日（月）18:00
開催球場
ほっともっとフィールド神戸
放送予定
BS日テレ
J SPORTS 1、J SPORTSオンデマンド
U-NEXT
出場チーム
大学生 出場メンバー一覧
監督
30 堀井哲也（慶應義塾大）
コーチ
31 安江均（名城大）
32 森本吉謙（仙台大）
33 鳥山泰孝（國學院大）
投手
1 寺西成騎（日本体育大・4年）
16 篠木健太郎（法政大・4年）
17 藤井優矢（東日本国際大・4年）
18 中村優斗（愛知工業大・4年）
11 伊藤樹（早稲田大・3年）
12 髙木快大（中京大・3年）
14 渡邉一生（仙台大・3年）
15 髙須大雅（明治大・3年）
19 市川祐（日本大・3年）
21 野口練（近畿大・3年）
22 外丸東眞（慶應義塾大・3年）
捕手
10 印出太一（早稲田大・4年）※主将
27 神里陸（國學院大・4年）
23 小島大河（明治大・3年）
内野手
2 山縣秀（早稲田大・4年）
6 柳舘憲吾（國學院大・4年）
8 繁永晟（中央大・3年）
9 勝田成（近畿大・3年）
25 立石正広（創価大・3年）
29 松下歩叶（法政大・3年）
外野手
3 西川史礁（青山学院大・4年）
4 飯山志夢（立正大・4年）
5 渡部聖弥（大阪商業大・4年）
7 吉納翼（早稲田大・4年）
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大学生 出場選手一覧
大学生 出場メンバー一覧
監督
30 小倉全由
コーチ
31 荒井直樹（前橋育英高野球部監督）
32 坂原秀尚（下関国際高野球部監督）
33 大角健二（報徳学園高野球部監督）
34 富田大貴（熊谷高野球部顧問）
35 佐藤悠也（羽後高野球部監督）
投手
1 間木 歩（報徳学園） 右投右打
11 坂井 遼（関東第一） 右投右打
14 櫻井 椿稀（鶴岡東） 左投左打
15 中崎 琉生（京都国際） 左投左打
16 今朝丸 裕喜（報徳学園） 右投右打
17 藤田 琉生（東海大相模） 左投左打
18 髙尾 響（広陵） 右投右打
19 田崎 颯士（興南） 左投左打
捕手
12 箱山 遥人（健大高崎） 右投右打
27 熊谷 俊乃介（関東第一） 右投右打
内野手
4 山畑 真南斗（明徳義塾） 右投右打
5 髙山 裕次朗（健大高崎） 右投左打
6 石塚 裕惺（花咲徳栄） 右投右打
7 花田 悠月（智弁和歌山） 右投右打
10 宇野 真仁朗（早稲田実） 右投右打
外野手
8 濱本 遥大（広陵） 右投右打
9 徳丸 快晴（大阪桐蔭） 両投左打
21 境 亮陽（大阪桐蔭） 右投左打
【了】
侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表