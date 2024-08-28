荒川弘原作によるTVアニメ「百姓貴族 2nd Season」が、10月4日より順次TOKYO MX、テレビ北海道、BS朝日で放送される。初回放送となる「15頭目『堆肥』」の場面カットも到着した。
「百姓貴族」は荒川がマンガ家になる前に、北海道で農業に従事していた7年間を描いたエッセイ。アニメ第1期は2023年7月からTOKYO MXほかで放送されていた。アニメはTOKYO MXでの放送終了後から、TVerで2週間限定で配信。TVerでの配信終了後は、さらに2週間限定でTOKYO MXのYouTube公式チャンネルで配信予定だ。またエンディングテーマはsanetii「寵愛族」に決定したことが明らかになった。
アニメ「百姓貴族 2nd Season」
放送情報
TOKYO MX：2024年10月4日（金）より毎週金曜日21:54～
テレビ北海道：2024年10月6日（日）より毎週日曜日22:48～
BS朝日：2024年10月7日（月）より毎週月曜日21:54～
配信情報
TVer
スタッフ
原作：荒川弘（新書館「ウィングス」連載）
監督・脚本・演出：澤田裕太郎
キャラクターデザイン・作画監督・作画：まつもとあやね
背景作画：あり
エンディングアニメーション：やまだみのり
音楽：SPECTRICK
制作監修：新海岳人
農業監修：一般社団法人 全国農業協同組合中央会
アニメーション制作：Pie in the sky
製作：『百姓貴族』製作委員会
キャスト
荒川弘：田村睦心
イシイさん：本多真梨子
親父殿：千葉繁
おかん：くじら
(c) 荒川弘・新書館／『百姓貴族』製作委員会