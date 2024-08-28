劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の劇中歌「ゆりかごから墓場まで～From cradle to grave～」が、本日8月28日に配信リリースされた。劇中では流れない2コーラス目以降も含めて音源化されている。

「ゆりかごから墓場まで～From cradle to grave～」は劇中でCM風映像とともに流れる、どこか懐かしいメロディが印象的な十王院グループの社歌。人気プリズムスタァだった若き日の法月仁を中心に、“法月仁（CV.三木眞一郎）with十王院グループ社員有志”が歌唱している。作詞は脚本の青葉譲、作曲はエンディング主題歌も手がけるAstroNoteSが担当。またダウンロード特典として「十王院グループ社員証風スマホ待受」が配布される。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

公開中

スタッフ

総監督：菱田正和

脚本：青葉譲

キャラクターデザイン：松浦麻衣、原将治

CGディレクター：乙部善弘

プリズムショー演出：京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案：加藤大典

音楽：石塚玲依

音響監督：長崎行男

原作：タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作：タツノコプロ

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン：寺島惇太

太刀花ユキノジョウ：斉藤壮馬

香賀美タイガ：畠中祐

十王院カケル：八代拓

鷹梁ミナト：五十嵐雅

西園寺レオ：永塚拓馬

涼野ユウ：内田雄馬

如月ルヰ：蒼井翔太

大和アレクサンダー：武内駿輔

高田馬場ジョージ：杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス：小林竜之

神浜コウジ：柿原徹也

速水ヒロ：前野智昭

仁科カヅキ：増田俊樹

(c)Ｔ－ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project