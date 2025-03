世界中で大ヒット! タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版がFODで先行独占配信

フジテレビが運営する動画配信サービスFODは11月3日から、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版となる『Love in The Air-恋の予感-』(略名、LiTA)を先行独占配信します。

南雲奨馬、濱屋拓斗、鈴木曉、長妻怜央の若手俳優4名が主役

2022年に制作されたタイBLドラマ『Love in The Air』は、Payu(嵐)、Rain(雨)、Prapai(風)、Sky(空)の4人が主役を飾る作品。2組の激しくも優しい愛の展開に、世界中で話題となりました。

11月から開始するのは、同作の日本リメイク版。南雲奨馬さん、濱屋拓斗さん、鈴木曉さん、長妻怜央さんという注目の若手俳優4名が主演として出演します。彼らのフレッシュな演技と化学反応が、『LiTA』の世界観をどのように再現するか注目です。

今回公開された、ロックバンド・リアクション ザ ブッタの「lowkey」を起用した60秒の先出し映像も必見です。11月2日には、オリジナルドラマ主演4人と日本リメイク版の主演4人が一堂に会するスペシャルイベント「Love in the Air-恋の予感-」完成記念試写会も開催予定です。

ドラマ概要

タイトル:『Love in The Air-恋の予感-』

配信: FODにて2024年11月3日(日)0時先行独占配信

オリジナル原作:『Love in The Air』(タイ)

メインキャスト:早瀬嵐士 役 / 南雲奨馬

雨宮玲 役 /濱屋拓斗

河合風磨 役 /鈴木曉(あさひ)

空野快 役 /長妻怜央

URL: http://www.loveintheair.jp (オフィシャルページ)

https://fod.fujitv.co.jp/title/2022 (配信ページ)

https://x.com/LoveinTheAirKOI (公式Xアカウント)

(フォルサ)