7月6、7日に石川・石川県産業展示館で行われた能登半島地震の復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」の映像が9月1日10:00から30日23:59まで各種配信プラットフォームにて配信される。

このライブには、1日目に藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、Leola、GLAY、美 少年、2日目に久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、EXIT、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)、岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS)、THE RAMPAGE、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1が参加。MISIA、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dressは両日ともに出演した。

映像配信は、Lemino、FANY オンラインチケット、PIA LIVE STREAM、ローチケ LIVE STREAMING、Streaming+にて行われる。視聴チケットの価格は、日ごとの単券は5000円、2日セット券は8500円。ライブの実行委員会が得る配信の利益は、「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付される。チケットの購入方法は、各配信プラットフォームにて確認を。

「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」映像配信

配信プラットフォーム:Lemino / FANY オンラインチケット / PIA LIVE STREAM / ローチケ LIVE STREAMING / Streaming+

販売期間:2024年9月1日(日)10:00 ~ 30日(月)12:00

視聴期間:2024年9月1日(日)10:00 ~ 30日(月)23:59

「PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-」出演者

<DAY1>

MISIA / 藤井フミヤ / 緑黄色社会 / Rockon Social Club / NARITA THOMAS SIMPSON / Leola / Little Black Dress / GLAY / 美 少年

<DAY2>

MISIA / 久保田利伸 / 元ちとせ / Little Glee Monster / NARITA THOMAS SIMPSON / EXIT / 今市隆二 / 岩田剛典 / THE RAMPAGE / Little Black Dress / 氣志團 / FRUITS ZIPPER / JO1