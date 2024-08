【茅ヶ崎 グルメレポ】Taizo-パン激戦区で愛され続ける隠れ家的ベ…

海への途中に立ち寄りたい!地元民が通うベーカリー

JR茅ケ崎駅南口よりサザン通りを海方向へ歩くこと約10分。太陽の光が当たり、一際明るい白い建物があります。

筆者が訪れた日も、淡いグリーンの長椅子にお客が開店前からTaizoのパンを求めて待っていました。

Taizoは、公式ホームページもSNSもないのですが、ひっそり愛され続けているベーカリーです。

店頭のタイル壁に浮かぶキュートな看板が、待ち時間もほっこりした気分にさせてくれます。

その日の並んだパンの様子を想像しながら、外の窓から店内を覗きます。

子どもからお年寄りまで笑顔にするパンの数々

開店時、たくさんのパンが並び、多くの来店客をお出迎え。

店内は、白を基調とした明るい雰囲気です。種類が豊富なパンを目の前に、どれにしようかと選ぶ気持ちも躍ります。

食事パンや甘めの菓子パンなど焼きたてパンの数々。ほどんどのパンが、1つ100円〜300円台と良心的な価格なので、食べたい分だけ気軽に購入しやすいのも魅力です。

人気のパンは、黒ゴマの風味と食感がクセになる黒ゴマパンシリーズ。その他、田舎パンもおすすめです。

店主によると、その時々に手に入る食材を活かしたメニューで、試行錯誤しながらパンを作り続けているとのこと。他のパンと比べることに重きを置かないそうで、それが、親しみやすく、シンプルに五感で楽しませてくれるパンを生み出すことへ繋がっているのかもしれません。

黒ゴマの食パン×猫のアートワークも目に留まります。小物などのインテリアが楽しい店内の雰囲気です。

「楽しいパン時間」のすすめ

お店では焼き上がりのパンたちが、次々と店頭へ追加されます。

筆者がチョイスしたパンを紹介しましょう。

写真手前は、さっくりとした生地に、ジューシーなお肉とさっぱりしたネギの相性が抜群で食べ応えのある「チキンパパス(税込260円)」。

そして、写真奥は、こちらもさっくりとした生地に、しらすがたっぷりのった湘南らしいパン「しらす(税込260円)」。

本来は、どちらも四角いパンなのですが、カットして食卓へ並べました。

黒ゴマの風味ともっちりしたパンに溢れんばかりの卵が挟まった「タマゴサンド(税込250円)は食べ応えのある人気メニュー。

長円形の「グリエールチーズ(税込320円)」は、チーズとベーコンの塩味がぴったりのモチモチ食感のパンです。スライスして食卓へ。

写真左から、黒ゴマパンの中に小豆×クリームが入った「黒ゴマあずきクリーム(税込180円)」。黒ゴマの風味が効いたもっちりパンと中の小豆×クリームがピッタリ。たくさんの人に食べて欲しいメニューです。

続いて、濃厚でありながら程よい甘さのカスタードクリームが入った「クリームパン(税込160円)」。

そして、上にのったナッツと中のクリームチーズで食べ応えあるパン「クリームチーズ(税込210円)」はデザート感覚で食べられます。

茅ヶ崎らしい温かさを感じられるベーカリー

ちょっと秘密にしたいような気持ちにさせる筆者も大好きなベーカリーの一つです。

店前で待つ時、パンを選ぶ時、購入したパンを食べた時、そして、またTaizoのパンを食べたいと再び訪れる時。これらのひとときには、茅ヶ崎の街並みや地元民同士の温かい雰囲気、パンをシンプルに楽しむ人々のストーリーさえ感じられます。茅ヶ崎を訪れる際には、是非、立ち寄ってみてください。

店舗紹介

【Taizo】■住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵2-3-25JR東海道線・JR相模線『茅ヶ崎駅』南口からサザン通り沿い徒歩約10分

■電話番号:0467-57-7120

■営業時間:10:00〜18:30

■定休日:月・火・水(月一回)

■駐車場 有・駐輪スペース 有

The post 【茅ヶ崎 グルメレポ】Taizo-パン激戦区で愛され続ける隠れ家的ベーカリー first appeared on 湘南人.