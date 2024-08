劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の入場者特典第3弾として、8月30日より「『PRISM.1』オフィシャルステッカー」が配布される。

公開中の「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に新規パートを加え再構成したシリーズ最新作。プリズムショーの大会「PRISM.1」を生中継するテレビ番組風の構成で、Over The Rainbow出演のCMや十王院グループのCMなどが新規パートとして盛り込まれている。入場者特典第3弾のステッカーには、虹ノ先養蜂場やSUMOU、十王院グループといったスポンサー企業のロゴや、Over The Rainbowのプリズムショーに登場する「リアル夢小説『君と紡ぐ物語』」の表紙などがデザインされた。

なお先付け映像も週替わりで上映中。3週目は太刀花ユキノジョウ、鷹梁ミナト、如月ルヰが登場する。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

公開中

スタッフ

総監督:菱田正和

脚本:青葉譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣、原将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project