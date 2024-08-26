YOASOBIのアジアアリーナツアー「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025」が12月から2025年2月まで開催される。
YOASOBIがアジアツアーを行うのは「YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024」以来2度目。今回YOASOBIはソウル、香港、バンコク、台北、上海、シンガポール、ジャカルタのアリーナ会場を計7カ所巡り14公演に臨む。
YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025
2024年12月7日（土）ソウル INSPIRE ARENA
2024年12月8日（日）ソウル INSPIRE ARENA
2024年12月26日（木）香港 AsiaWorld-Arena
2024年12月27日（金）香港 AsiaWorld-Arena
2025年1月25日（土）バンコク BITEC LIVE
2025年1月26日（日）バンコク BITEC LIVE
2025年2月8日（土）台北 TAIPEI ARENA
2025年2月9日（日）台北 TAIPEI ARENA
2025年2月15日（土）上海 ※会場後日発表
2025年2月16日（日）上海 ※会場後日発表
2025年2月22日（土）シンガポール Singapore Indoor Stadium
2025年2月23日（日）シンガポール Singapore Indoor Stadium
2025年2月26日（水）ジャカルタ Istora Senayan
2025年2月27日（木）ジャカルタ Istora Senayan
※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。