ラ・リーガ第2節が、23日から25日にかけて各地で開催された。

◆■バルセロナ 2-1 アスレティック・ビルバオ

今節最注目カードとなった同試合。ハンジ・フリック新監督の下で連勝スタートを目指すバルセロナは、ドブレピボーテを組んだ復帰明けのペドリと、17歳MFマルク・ベルナルが好パフォーマンスを披露すると、24分にFWラミン・ヤマルのシュートが相手DFにディフレクションするラッキーな形で先制に成功。対するアスレティック・ビルバオも、バルセロナ移籍を蹴ったFWニコと、トップに入ったFWイニャキのウィリアムズ兄弟を中心としたアタッカー陣がゴールに迫り、42分にMFオイアン・サンセトがPKを沈めてスコアを振り出しに戻した。

迎えた後半、バルセロナがMFフェルミン・ロペスやDFエリック・ガルシア、アスレティック・ビルバオもMFウナイ・ゴメスやMFミケル・ハウレギサールらと若手選手を続々とピッチに送った中、勝負を決めたのは“36歳”の点取り屋だった。同試合で度々決定機をものにできなかったFWロベルト・レヴァンドフスキだが、好守を連発してきたGKアレックス・パディージャが弾いたこぼれ球に反応しゴールネットを揺らしたのだ。試合はこのまま2-1で終了した。

◆■セルタ 3-1 バレンシア

今年3月にラファエル・ベニテス前監督の後任として、Bチームから内部昇格したクラウディオ・ヒラルデス監督の下でシーズンを始めたセルタは、同指揮官が目に掛けたカンテラーノや若手選手が躍動。今節バレンシア戦では、昨シーズンまでBチームを主戦場としていた選手が3名も先発に名を連ねた他、DFカルロス・ドミンゲスやFWヴィリオット・スウェドベリら有望株もスタメンを張った。そして、彼らを従えた“王様”が絶好調だ。まずは1点ビハインドで迎えた22分、右ハーフスペースでボールを受けたFWイアゴ・アスパスが、ファーサイドのDFオスカル・ミンゲサにクロスを供給すると、これをミンゲサがダイレクトボレーで叩き込み、同点ゴールをアシスト。続く27分には、スルーパスに反応し、流れるようなワントラップからのシュートで、冷静に逆転ゴールを決めて見せた。

その後はアスパスのPK失敗があったものの、MFフラン・ベルトランのスーペルゴラッソでさらに1点を追加し、3-1の勝利。開幕2連勝で、今節終了時点で3強を抑え、首位に立っている。

◆■レアル・マドリード 3-0 バジャドリード

開幕節は勝ち点1となったレアル・マドリードは、バジャドリードと対戦すると、50分にMFフェデリコ・バルベルデの強烈な一撃で先制点を挙げる。さらに後半終了間際には、MFブラヒム・ディアスとFWエンドリッキが立て続けに追加点を決めて勝負あり。粘り強さを見せたバジャドリードに対して、終わってみれば3-0のスコアでシーズン初白星。なお、この日がデビュー戦となり、初ゴールまで記録した18歳FWエンドリッキは、試合後に「夢が叶った」と語っている。

◆■アトレティコ・マドリード 3-0 ジローナ

大型補強敢行の“ビッグサマー”を過ごすアトレティコ・マドリードは、戦力が大幅に入れ替わったジローナと激突。昨シーズンにトップ3の座を奪われた雪辱を期するロヒブランコスは、FWアントワーヌ・グリーズマンの意表を突いたフリーキックで先制すると、後半開始早々にはMFマルコス・ジョレンテの弾丸ミドルが相手ゴールを穿ち追加点。後半アディショナルタイムにも、ロングカウンターから最後はMFコケが決定的な3点目。4年ぶりのリーグ優勝、チャンピオンズリーグ初制覇に向けた“本気”が窺えるアトレティコが、ホーム開幕戦を3-0と期待感を抱かせる勝利を収めている。なお、同試合でMFコナー・ギャラガーがデビューを飾った。

◆■エスパニョール 0-1 レアル・ソシエダ

敵地でのエスパニョール戦に臨んだレアル・ソシエダ。日本代表MF久保建英をベンチに置いた中、MFマルティン・スビメンディが攻撃を司り、MFブライス・メンデスやMFセルヒオ・ゴメス、FWミケル・オヤルサバルらが相手ゴールに迫ったが、1点には至らず。反対に、ボール保持の局面でのミスから決定的なピンチを迎えるシーンも…。それでも、スコアレスドローが現実味を帯びてきた80分に均衡を破ったのは、途中出場の久保だった。右サイドでボールを受けた同選手は、1vs2の数的不利な状態でもお構いなく仕掛け、エリア内に侵入すると、最後は左足インサイドで蹴り込んだ。これが決勝点となったレアル・ソシエダがシーズン初勝利を挙げている。

◆■オサスナ 1-0 マジョルカ

“アラサテダービー”はオサスナに軍配が上がった。今夏からマジョルカを率いるハゴバ・アラサテ監督が、大きな功績を刻んだオサスナの『エル・サダル』に帰還したこの一戦で、FW浅野拓磨は2試合連続のスタメン出場に。マジョルカはMFセルジ・ダルデルのキックで相手ゴールを脅かした他、前半アディショナルタイムにはエリア内でマークを外した浅野にチャンスが訪れたものの、叩きつけたヘディングシュートはゴールを超えてしまった。ただ、全体的にオサスナに主導権を握られ、“若き10番”MFアイマール・オロスが存在感を増すたびに守勢に回る時間が増えていく。そして55分、MFルベン・ガルシアにゴールを許すと、その後は反撃に転じられず。興奮の坩堝と化した『エル・サダル』に呑み込まれ、開幕2試合未勝利スタートとなっている。

その他、セビージャと対戦したビジャレアルが、新加入のFWアジョセ・ペレスの劇的ゴールでシーズン初勝利。昇格組のレガネスもラス・パルマスを撃破。アラベスとベティス、ヘタフェとラージョ・バジェカーノの2試合はともにスコアレスドローに終わっている。

◼︎試合結果

▼8月23日(金)

セルタ 3-1 バレンシア

セビージャ 1-2 ビジャレアル

▼8月24日(土)

オサスナ 1-0 マジョルカ

バルセロナ 2-1 アスレティック・ビルバオ

エスパニョール 0-1 レアル・ソシエダ

ヘタフェ 0-0 ラージョ・バジェカーノ

▼8月25日(日)

レアル・マドリード 3-0 バジャドリード

レガネス 2-1 ラス・パルマス

アラベス 0-0 ベティス

アトレティコ・マドリード 3-0 ジローナ



◼︎第2節終了時点(勝ち点/得失点)

1位 セルタ(6/+3)

2位 バルセロナ(6/+2)

3位 アトレティコ・マドリード(4/+3)

4位 レアル・マドリード(4/+3)

───────CL出場圏───────

5位 ビジャレアル(4/+1)

───────EL出場圏───────

6位 レガネス(4/+1)

───────ECL出場圏───────

7位 オサスナ(4/+1)

8位 ラージョ・バジェカーノ(4/+1)

9位 レアル・ソシエダ(3/0)

10位 バジャドリード(3/-2)

11位 ヘタフェ(2/0)

12位 ベティス(2/0)

13位 ラス・パルマス(1/-1)

14位 セビージャ(1/-1)

15位 アスレティック・ビルバオ(1/-1)

16位 マジョルカ(1/-1)

17位 アラベス(1/-1)

───────自動降格圏───────

18位 ジローナ(1/-3)

19位 エスパニョール(0/-2)

20位 バレンシア(0/-3)

◼︎第3節の対戦カード

▼8月26日(月)

ビジャレアル vs セルタ

▼8月27日(火)

マジョルカ vs セビージャ

ラージョ・バジェカーノ vs バルセロナ

▼8月28日(水)

アスレティック・ビルバオ vs バレンシア

バジャドリード vs レガネス

アトレティコ・マドリード vs エスパニョール

レアル・ソシエダ vs アラベス

▼8月29日(木)

ジローナ vs オサスナ

ラス・パルマス vs レアル・マドリード

※『ベティス vs ヘタフェ』の一戦はベティスがECL・プレーオフに出場するため延期