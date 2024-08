2024明治安田J3リーグ第25節の8試合が24日と25日に行われた。

首位の大宮アルディージャが敵地に乗り込みAC長野パルセイロと激突した一戦は、0-0のまま迎えた79分に雷雨の影響で試合中止が決定。カマタマーレ讃岐vs福島ユナイテッドFCも雷雲接近のため、開始前に中止が決まった。一方、ガイナーレ鳥取対FC大阪戦も落雷の影響により59分から試合が中断したが、約50分後に再開。後半アディショナルタイムに鳥取がPK成功で勝ち越して今季初の3連勝を収めた。

今季2度目の監督交代に踏み切った最下位いわてグルージャ盛岡は、19位テゲバジャーロ宮崎に0-3で敗戦。宮崎は10試合ぶりの白星となった一方、岩手は4連敗で9戦未勝利となり、両者の勝ち点差は「5」に広がった。

勝ち点「43」で並んでいた2位アスルクラロ沼津と3位FC今治が直接対決。今治がマルクス・ヴィニシウスの2ゴールで競り勝ち、沼津をかわして再び2位に浮上した。

ギラヴァンツ北九州は敵地で奈良クラブを2-0で撃破。5試合連続のクリーンシートで3連勝を達成し、13試合無敗となった。

ヴァンラーレ八戸は後半アディショナルタイム11分の劇的な決勝ゴールでSC相模原に勝利。FC琉球はツエーゲン金沢を下して今季2度目の連勝となり、カターレ富山は松本山雅FCを3-0で下した。また、FC岐阜は3連敗の鬱憤を晴らす5得点ゴールラッシュでY.S.C.C.横浜に快勝を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第25節

▼8月24日(土)

ヴァンラーレ八戸 2-1 SC相模原

AC長野パルセイロ (試合中止) 大宮アルディージャ

カターレ富山 3-0 松本山雅FC

ツエーゲン金沢 1-2 FC琉球

アスルクラロ沼津 1-2 FC今治

奈良クラブ 0-2 ギラヴァンツ北九州

ガイナーレ鳥取 2-1 FC大阪

テゲバジャーロ宮崎 3-0 いわてグルージャ盛岡

▼8月25日(日)

FC岐阜 5-1 Y.S.C.C.横浜

カマタマーレ讃岐 (試合中止) 福島ユナイテッドFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(56/+27)

2位 今治(46/+8)

3位 沼津(43/+16)

4位 富山(42/+12)

5位 北九州(42/+9)

6位 金沢(39/+3)

7位 相模原(36/+4)

8位 八戸(36/+3)

9位 琉球(36/-3)

10位 松本(35/+4)

11位 FC大阪(34/+4)

12位 福島(33/+9)

13位 岐阜(33/+2)

14位 長野(28/-5)

15位 鳥取(28/-14)

16位 YS横浜(26/-14)

17位 奈良(25/-7)

18位 讃岐(22/-7)

19位 宮崎(19/-15)

20位 岩手(14/-36)

◆■第26節の対戦カード

▼8月30日(金)

19:00 FC大阪 vs 金沢

▼8月31日(土)

18:00 福島 vs 北九州

18:00 相模原 vs 長野

18:00 琉球 vs 鳥取

18:30 富山 vs 沼津

19:00 大宮 vs YS横浜

19:00 岐阜 vs 松本

19:00 今治 vs 奈良

19:00 宮崎 vs 八戸

▼9月1日(日)

18:00 岩手 vs 讃岐

【試合ハイライト動画】宮崎 3-0 岩手