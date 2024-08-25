金城宗幸・ノ村優介原作による「舞台『ブルーロック』4th STAGE」が、2025年5月15日から25日まで東京・THEATER MILANO-Zaで、5月30日から6月1日まで大阪・東大阪市文化創造館のDream House大ホールで上演される。
2023年5月に1作目、2024年1月に2作目が上演され、本日8月25日に3作目の千秋楽を迎えた「舞台『ブルーロック』」。1作目から3作目まで、主人公・潔世一役は竹中凌平が務めている。4作目のキャストやチケット情報はまだ発表されていないため、続報を待とう。
「舞台『ブルーロック』4th STAGE」
日程：2025年5月15日（木）～25日（日）
場所：東京都 THEATER MILANO-Za
2025年5月30日（金）～6月1日（日）
場所：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
スタッフ
原作：原作・金城宗幸、漫画：ノ村優介「ブルーロック」（講談社「週刊少年マガジン」連載）
脚本・演出：伊勢直弘
制作：Office ENDLESS
主催：舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会
(c)金城宗幸・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック』4th STAGE製作委員会