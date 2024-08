CHAGE and ASKAの全楽曲が各サブスクリプションサービスにて配信されることが決定。1999年12月発売のベストアルバム「VERY BEST ROLL OVER 20TH」が本日8月25日に先行配信された。

本日8月25日はCHAGE and ASKAのデビュー記念日。このたびの配信は彼らのデビュー45周年を記念して実施された。「VERY BEST ROLL OVER 20TH」はCHAGE and ASKAのデビュー20周年を記念してリリースされた作品で、「ひとり咲き」「万里の河」「LOVE SONG」「PRIDE」「太陽と埃の中で」「SAY YES」「YAH YAH YAH」「めぐり逢い」など、1979年から1999年までの楽曲から選ばれた全29曲が収められている。

なお「VERY BEST ROLL OVER 20TH」以外の作品はすべて10月1日に配信される。

CHAGE and ASKA「VERY BEST ROLL OVER 20TH」収録曲

01. ひとり咲き

02. 万里の河

03. 終章(エピローグ)~追想の主題

04. 男と女

05. 安息の日々

06. MOON LIGHT BLUES

07. オンリー・ロンリー

08. モーニングムーン

09. 黄昏を待たずに

10. 恋人はワイン色

11. WALK

12. LOVE SONG

13. 天気予報の恋人

14. PRIDE

15. 心のボール

16. DO YA DO

17. 太陽と埃の中で

18. SAY YES

19. 僕はこの瞳で嘘をつく

20. no no darlin'

21. YAH YAH YAH

22. Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは

23. You are free

24. HEART

25. On Your Mark

26. めぐり逢い

27. river

28. NとLの野球帽

29. no doubt