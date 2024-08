INI髙塚大夢「今年は去年・一昨年よりも多くの夏フェスに出演させていただいたのですが…」特別感がある“フェスの円陣”を語る

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。8月19日(月)の放送では、髙塚のスマホのなかにある“夏を感じる写真”を紹介しました。この記事では、夏フェスに出演したときのことを語ったパートを紹介します。髙塚:こちらはINIの全員で円陣を組んでいる写真です!髙塚:やっぱり夏といえば夏フェスですね! INI、何度か夏フェスに出演させていただいてるんですけど、今年は去年・一昨年よりも多くの夏フェスに出演させていただきました。一番の夏の思い出だったなと感じたので、この写真にしました!ライブではいつも出番前に円陣を組むのですが、フェスのときの円陣はちょっと一味違うと言いますか。来てくださっているお客さんの層も違いますし、なんといっても野外っていうのもあって、季節も感じるんです。気合いも入るし、フェスの円陣って僕的にはすごい特別感があっていいなって思います。来年、再来年もこうやっていい夏の思い出、作っていきたいですね!ということで今日は、夏の思い出の写真を紹介していきました!夏は暑さとかいろんなことがありますが、忘れられない思い出を感じるような、特別な季節だなってすごく思います。みなさんも素敵な思い出をこれからも作ってください! まだ夏は終わっていないので、夏を感じて一緒に過ごしていきましょう!番組では他にも、この夏、メンバーと一緒に海で花火をした思い出を語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/