TVアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」のキービジュアルが公開に。10月4日よりテレ東ほかで放送されることも発表された。

TVアニメの放送に先がけ、全12話を3章に分けて劇場で先行上映している「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」。キービジュアルと放送開始日については、本日8月24日に東京・新宿ピカデリーで行われた第2章上映記念舞台挨拶で解禁された。

また9月21日に東京・丸の内ピカデリーで、第3章上映記念舞台挨拶が開催されると発表に。一部上映劇場ではライブビューイングも行われる。さらに9月30日には第3章のキャストトーク付き上映会を実施。そのほか、第2章の2週目入場者特典として、2枚1セットの「ハロウィンライブブロマイド」全5種が8月30日より配布されることも告知された。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」はアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の続編。完璧なパフォーマンスを目指すストレイライト、幼なじみ4人の絆で結ばれたノクチルという、新たなユニットが加わっての物語が展開される。

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

テレビ放送

放送情報

テレ東：2024年10月4日（金）より毎週金曜日25:23～

BS11：2024年10月7日（月）より毎週月曜日23:30～

BS日テレ：2024年10月9日（水）より毎週水曜日22:30～

AT-X：2024年10月9日（水）より毎週水曜日20:30～

配信情報

ニコニコ、TVer、ネットもテレ東、ABEMA、バンダイチャンネル ほか

劇場先行上映

第1章：2024年7月5日（金）～ 7月25日（木）

第2章：2024年8月23日（金）～ 9月12日（木）

第3章：2024年9月20日（金）～ 10月10日（木）

第3章上映記念舞台挨拶

日時：2024年9月21日（土）11:00の回上映後（ライブビューイングあり）、14:10の回上映後（ライブビューイングあり）、17:20の回上映前

会場：東京都 丸の内ピカデリー

登壇：関根瞳（櫻木真乃役）、河野ひより（小宮果穂役）、幸村恵理（黛 冬優子役）、和久井優（浅倉透役）、池田ななこ（アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」プロデューサー）

第3章キャストトーク付き上映

日時：2024年9月30日（月）19:00の回上映後

会場：東京都 新宿ピカデリー

登壇：北原沙弥香（和泉愛依役）、池田ななこ（アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」プロデューサー）

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう、岩田健志

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：松竹ODS事業室

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

芹沢あさひ：田中有紀

黛冬優子：幸村恵理

和泉愛依：北原沙弥香

浅倉透：和久井優

樋口円香：土屋李央

福丸小糸：田嶌紗蘭

市川雛菜：岡咲美保

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.