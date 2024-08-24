BE:FIRST、自身初の東京ドーム公演よりプレデビュー曲「Shining One」公開

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、自身初の東京ドーム公演「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream - Masterplan”」よりプレデビュー曲「Shining One」のライブ映像を公開した。

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デビューから約2年4カ月で自身初の東京ドーム公演を成功させ、先日8月16日にはプレデビュー3周年の記念日を迎え、4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」を発表したBE:FIRST。確実に一つずつ歩みを進めるBE:FIRSTの始まりの一曲とも言えるプレデビュー曲「Shining One」の東京ドームでのパフォーマンスとなっている。

ドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」は、8月28日（水）に発売される2nd Album『2:BE』を引っ提げ、12月バンテリンドームナゴヤ公演を皮切りに、愛知・東京・福岡・大阪と4都市9公演を回るツアー。BE:FIRST Official Fan Club "BESTY"およびBMSGオンラインサロン"B-Town"にて、チケット先行受付が8月24日（土）18時から開始となっている。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

2ndアルバム『2:BE』

2024年8月28日リリース

レーベル：B-ME

https://befirst-sp.com/2BE/

https://befirst.lnk.to/2BE

=収録曲=

1. Slogan

2. Masterplan

3. Boom Boom Back 　日本テレビ系 「スッキリ」2023年3月エンディングテーマ　UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング

4. Guilty

5. Sapphire

6. Smile Again　ANESSA Global Campaign Song

7. Grow Up　ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング

8. Metamorphose

9. Genesis

10. Selfish

11. Bump Around

12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)

13. BE:0 -interlude-

14. Glorious　第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌

15. Blissful　NTTドコモ”ahamo”CMソング

16. Mainstream

Official Website：https://befirst.tokyo/