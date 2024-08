堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の入場者プレゼント第3弾が、制作の裏側に迫る「スペシャルメイキングブック」に決定。8月31日より30万人限定で配布される。

「スペシャルメイキングブック」の表紙には、凛々しい表情のデク、爆豪、轟が登場。中にはデク役の山下大輝、爆豪役の岡本信彦、轟役の梶裕貴、オールマイト / ダークマイト役の三宅健太による座談会、監督の岡村天斎、脚本の黒田洋介、週刊少年ジャンプ編集部の門司健吾氏のインタビューが掲載されている。またティザービジュアルとキービジュアルの原画、初出しの場面カットも収録された。

入場者プレゼント第3弾の情報と併せ、9月4日に全国7劇場で応援上映が開催されることも発表に。東京・TOHOシネマズ新宿での応援上映は山下の舞台挨拶付きで、山下と一緒に映画を観ながら応援も楽しめる。加えて9月20日には同じ全国7劇場で、自動制御ペンライト演出付きの応援上映も行われる。

さらに9月6日からは全国10劇場で英語字幕版が上映される。「僕のヒーローアカデミア」の劇場アニメで英語字幕版が上映されるのはこれが初となる。

「『僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト』PLUS ULTRA!応援上映」

日時:2024年9月4日(水)17:30~

場所:東京都 TOHOシネマズ新宿 スクリーン9

登壇:山下大輝(緑谷出久役)

チケット:2024年8月28日(水)12:00にチケットぴあで販売開始予定

「『僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト』応援上映(通常版)」

日時:2024年9月4日(水)19:00~

場所:北海道 TOHOシネマズすすきの、東京都 TOHOシネマズ日比谷、東京都 TOHOシネマズ池袋、愛知県 ミッドランドスクエアシネマ、大阪府 TOHOシネマズ梅田、福岡県 TOHOシネマズ天神

チケット:2024年9月1日(日)24:00に各劇場公式サイトで販売開始

「『僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト』自動制御ペンライト演出付 応援上映」

日時:2024年9月20日(金)19:00~

場所:北海道 TOHOシネマズすすきの、東京都 TOHOシネマズ日比谷、東京都 TOHOシネマズ新宿、東京都 TOHOシネマズ池袋、愛知県 ミッドランドスクエアシネマ、大阪府 TOHOシネマズ梅田、福岡県 TOHOシネマズ天神

チケット:2024年8月30日(金)24:00に各劇場公式サイトで販売開始

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

公開中

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

エンデヴァー:稲田徹

ホークス:中村悠一

ジュリオ・ガンディーニ:宮野真守

アンナ・シェルビーノ:生見愛瑠

オールマイト / ダークマイト:三宅健太

ほか

(c) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c) 堀越耕平/集英社