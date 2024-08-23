尾田栄一郎が原作とエグゼクティブプロデューサーを務めるドラマ「ONE PIECE」シーズン2の追加キャストが解禁された。秘密犯罪会社バロックワークスのメンバーであるミス・ウェンズデー役を、チャリスラ・チャンドランが演じる。
ドラマ「ONE PIECE」シーズン2は、Netflixで近日独占配信予定。“偉大なる航路（グランドライン）”での冒険を展開するシーズン2では、ローグタウンからドラム島までの物語が映像化され、アラバスタへの道のりが描かれる。
Netflixシリーズ「ONE PIECE」
シーズン1：Netflix独占配信中
シーズン2：Netflix近日独占配信
スタッフ
共同ショーランナー・脚本家・製作総指揮：マット・オーウェンズ＆ジョー・トラッツ
エグゼクティブプロデューサー：尾田栄一郎、マーティ・アデルスタイン、ベッキー・クレメンツ（トゥモロー・スタジオ）、藤村哲哉、クリス・シムズ、スティーヴン・マエダ
キャスト
モンキー・D・ルフィ：イニャキ・ゴドイ
ロロノア・ゾロ：新田真剣佑
ナミ：エミリー・ラッド
ウソップ：ジェイコブ・ロメロ
サンジ：タズ・スカイラー
アルビダ：イリア・アイソレリス・ポーリーノ
バギー：ジェフ・ウォード
ゴールド・ロジャー：マイケル・ドーマン
(c)尾田栄一郎/集英社