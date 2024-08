SEVENTEEN・DINO「本当にこんなふうに僕たちがステージをしたんだ…」ソウルワールドカップ競技場での単独公演を収めたコンサート映画を語る

“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目・月曜~木曜22:15頃~放送)。8月13日(火)の放送では、8月23日(金)公開のSEVENTEEN のコンサート映画「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO CINEMAS」について語りました。

――8月23日(金)より2D & ScreenX、8月30日(金)より4DX & ULTRA 4DXで劇場公開となるSEVENTEEN のコンサート映画「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO CINEMAS」が公開されます。

同作は、SEVENTEENが2024年4月に開催したアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO SEOUL」を収録したコンサート映画で、彼らがデビュー後に初めて韓国・ソウルワールドカップ競技場に立った公演を収録したものです。

*

DINO:8月23日(金)から、SEVENTEENの映画「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO CINEMAS」が公開されます。僕たちのコンサート「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO SEOUL」を映画で観られるようにうまく作り上げたものです。

本当にこんなふうに僕たちがステージをしたんだと思えるほど、うまく撮ってくださって、編集もとてもよくしてくださっていました。

そして、4DXでご覧になることをおすすめしたいです。 4DXで観ると、コンサートにいるときとはまた違った臨場感があります。ぜひ、夏休みに観に行ってみてくださいね。

番組では他にも、DINOがCARAT(※SEVENTEENファンの愛称)に感謝の言葉を伝える場面もありました。

<番組概要>

番組名:SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)

放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/