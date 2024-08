INI髙塚大夢「夜中にみんなで集まって花火をしたのが本当に楽しくて…」メンバーとの今年の夏の思い出を明かす

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。8月19日(月)の放送では、髙塚のスマホのなかにある“夏を感じる写真”を紹介しました。この記事では、“夏らしいエピソード”を明かしたパートを紹介します。髙塚:こちらは星空の写真です。髙塚:仕事で今年の夏はみんなで海に行く機会があったんです。一泊してその場所で(撮りました)。夜までみんなで仕事もしつつ、夜に時間があったので、みんなで「海に集まろう」っていう話をして。夜中にみんなで集合して花火をしたんです。それが本当に楽しくて、“いかにも”っていう夏らしい思い出ですね。そこで花火をしたときに、空が本当に綺麗でした。今まで見たことないくらいの数の星が輝いていまして、それをカメラに収めることができたんですよ!遠くのほうでは雷がずっと光っていたんですけど、写真に収めたときはその雷の光がいい感じに映って、めちゃくちゃいい写真が撮れました。これは何かのコンクールに出したら入賞できるんじゃないかってくらいの綺麗な写真だから、ぜひ見てみてほしいです!番組では他にも、オフの日にメンバーの池﨑理人(いけざき・りひと)と一緒に「東京ディズニーシー」に行ったときのエピソードを明かす場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/