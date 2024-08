チーム安部礼司“鹿児島出張”にリスナー大集合！「さつま黒潮 きばらん海 枕崎港まつり」会場で生ラジオドラマの公開収録を実施

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。8月11日(日・祝)の放送では、鹿児島県・枕崎市でおこなわれた出張イベント「チーム安部礼司の大出張2024in鹿児島・枕崎」を振り返りました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。8月4日(日)に鹿児島県・枕崎市で開催された「さつま黒潮 きばらん海 枕崎港まつり」。同イベント会場の特設ステージにて、「チーム安部礼司の大出張2024in鹿児島・枕崎」と題して生ラジオドラマの公開収録をおこないました。公開収録前の会場では、事前抽選で当選した限定200名のリスナーに、チーム安部礼司の名刺お渡し会を実施。さらに日産セレナ e-POWER、日産サクラの車両展示をおこない、各車内だけでしか聴けない番組オリジナルコンテンツを多くのリスナーが楽しみました。「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」の出張イベント「チーム安部礼司の大出張」は、昨年11月の宮崎以来。今回の出張イベントには、安部礼司、安部優、鞠谷アンジュ、重山つらみ、そして初参加となる権藤進の5人が鹿児島を訪れ、FM鹿児島でパーソナリティをつとめる枕崎出身・枕崎在住のタレント・ちゃんサネさんを交えて特別なラジオドラマをおこないました。5万人が来場した「さつま黒潮 きばらん海 枕崎港まつり」会場の特設ステージで生ラジオドラマを繰り広げると、1人何役もこなすキャストの姿に会場から拍手が沸き起こりました。この生ラジオドラマの模様は、デジタル音楽配信サービス「Spotify」ほか各種音声プラットフォームで配信中です。<イベント概要>イベント名:「チーム安部礼司の大出張2024in鹿児島・枕崎」開催日時:2024年8月4日(日)18:00~20:00(※現在は終了しています)場所:「さつま黒潮 きばらん海 枕崎港まつり」会場特設ステージイベント内容:チーム安部礼司による生ラジオドラマ(ステージ観覧自由・無料)、グッズ販売、ステッカー配布、車両展示を実施出演:安部礼司、安部優、鞠谷アンジュ、重山つらみ、権藤進<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送日時:毎週日曜 17:00~17:55