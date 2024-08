10月26、27日に埼玉・COEDOクラフトビール醸造所敷地内で行われるキャンプ型音楽イベント「麦ノ秋音楽祭2024 #Seeds」の出演アーティスト第2弾が発表された。

「麦ノ秋音楽祭」は、遊び場として開放されたCOEDOクラフトビール醸造所の敷地の中で、ビールを味わいながら音楽を楽しめるイベント。2022年11月に初開催され、昨年より麦畑に種を蒔く秋の回を「#Seeds」、黄金に実った麦畑を眺めながら乾杯する春の回を「#Harvest」として、年2回行われている。

このたび発表されたのは10月26日に出演するSCANDAL、和田唱(TRICERATOPS)、27日に出演するBONNIE PINK、蓮沼執太&ユザーンの4組。出演者第1弾としてすでに出演がアナウンスされたGAKU-MC、藤巻亮太、PES、GLIM SPANKY、the band apart、山田将司(THE BACK HORN)と村松拓(Nothing's Carved In Stone)によるユニット・とまとくらぶと合わせて計10組の参加が決定している。

イープラスでは明日8月24日10:00に入場チケットの一般販売がスタートする。

麦ノ秋音楽祭2024 #Seeds

2024年10月26日(土)埼玉県 COEDOクラフトビール醸造所 屋外グラウンドエリアおよび醸造所内

<出演者>

SCANDAL(Acoustic set)/ 和田唱(TRICERATOPS)/ GAKU-MC / 藤巻亮太 / PES / and more



2024年10月27日(日)埼玉県 COEDOクラフトビール醸造所 屋外グラウンドエリアおよび醸造所内

<出演者>

BONNIE PINK / 蓮沼執太&ユザーン / GLIM SPANKY(Acoustic ver)/ the band apart(naked)/ とまとくらぶ(山田将司×村松拓)/ and more