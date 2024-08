ENHYPENとポケモンのコラボ楽曲「One and Only」のリミックスバージョン「One and Only(PIKA PIKA Remix)」が本日8月23日に配信リリースされた。

昨年7月にリリースされた「One and Only」は、「ポケットモンスター」シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届けるというコンセプトのもと、さまざまなジャンルで活躍するアーティストが楽曲を定期的にリリースする音楽プロジェクト「Pokémon Music Collective」の第2弾。リミックス音源では「ポケットモンスター」シリーズのゲームサウンドがふんだんに使用されており、同シリーズをプレイしたことがある人であれば懐かしさを感じる音源に仕上がっている。

さらにYouTubeではリミックスバージョンのミュージックビデオがYouTubeで公開された。ENHYPENとピカチュウたちは、昨年から今年にかけてライブツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE'」「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS'」 で共演しており、MVにもENHYPENとピカチュウたちの交流する様子が映し出されている。

