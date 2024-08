アニメ「Wake Up, Girls!」の10周年記念企画が始動。描き下ろしイラストが公開されたほか、Blu-ray BOXとCDの発売、「Wake Up, Girls! FINAL LIVE ~想い出のパレード~」応援上映会の開催が決定した。

「Wake Up, Girls!」は仙台を舞台に、7人の少女がアイドルを目指すオリジナルアニメ。オーディションで選ばれた吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑がメインキャストを務め、同名の声優ユニット・Wake Up, Girls!としても活動した。2014年1月に劇場版「Wake Up, Girls! 七人のアイドル」が公開され、同時にTVシリーズ「Wake Up, Girls!」の放送が開始。その後劇場アニメ「Wake Up, Girls! 青春の影」、劇場アニメ「Wake Up, Girls! Beyond the Bottom」、TVアニメ「Wake Up, Girls! 新章」が展開された。声優ユニットのWake Up, Girls!は、2019年3月にラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE ~想い出のパレード~」をもって解散した。

描き下ろしイラストはキャラクターデザイン・近岡直によるもの。10周年のために新たにデザインされた衣装を身にまとった7人が描かれている。10周年記念アイテムは、11月20日に4アイテム同時発売。アニメ作品を網羅したBlu-ray BOX「Wake Up, Girls!10 Year Anniversary Box」に加え、Wake Up, Girls!の1stライブツアーからラストライブまでを収めた「Wake Up, Girls! Live Complete BOX」、キャラクターソングを網羅したCD「Wake Up, Girls! Character Song Collection」、アルバム曲を網羅したCD「Wake Up, Girls! Music Collection」がリリースされる。

また「Wake Up, Girls! FINAL LIVE ~想い出のパレード~」上映会は、2020年3月に開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大により自粛となっていたもの。さいたまスーパーアリーナでのラストライブを、応援上映形式で楽しめる。開催日時や申し込み方法などの詳細は、10周年特設サイトおよび公式X(@wakeupgirls_PR)で後日発表予定だ。

「Wake Up, Girls!10 Year Anniversary Box」収録内容

TVアニメ「Wake Up, Girls! 」(全12話)

劇場版「Wake Up, Girls! 七人のアイドル」

劇場版「Wake Up, Girls! 青春の影」

劇場版「Wake Up, Girls! Beyond the Bottom」

TVアニメ「Wake Up, Girls! 新章」(全13話)

TVアニメ「うぇいくあっぷがーるZOO!」

「Wake Up, Girls! Live Complete BOX」収録内容

1st LIVE TOUR 「素人臭くてごめんね!」

2nd LIVE TOUR「行ったり来たりしてごめんね!」

3rd LIVE TOUR「あっちこっち行くけどごめんね!」

4th LIVE TOUR「ごめんねばっかり言ってごめんね!」

Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME -~ PART I Start It Up, ~

Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME -~ PART II FANTASIA ~

Wake Up, Girls! FINAL TOUR - HOME -~ PART III KADODE~

Wake Up, Girls! FINAL LIVE 想い出のパレード

「Wake Up, Girls! Character Song Collection」収録内容

Wake Up, Girls!Character song series

Wake Up, Girls!Character song series2

Wake Up, Girls! 新章 キャラクターソングシリーズ

Wake Up, Girls! Solo Collection -7 Stars-

「Wake Up, Girls! Music Collection」収録内容