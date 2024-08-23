野球日本代表侍ジャパン U-18高校日本代表 最新情報
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9月2日から台湾で開催される「第13回BFA U-18アジア選手権」。開幕に先立ち、「侍ジャパンU-18高校日本代表」のメンバー18人が決定した。今年の甲子園を沸かせた球児に加え、地方大会で姿を消した全国屈指の逸材も名を連ねている。今大会の出場選手は、以下のとおり。
スタッフ
監督
30 小倉全由
コーチ
31 荒井直樹（前橋育英高野球部監督）
32 坂原秀尚（下関国際高野球部監督）
33 大角健二（報徳学園高野球部監督）
34 富田大貴（熊谷高野球部顧問）
35 佐藤悠也（羽後高野球部監督）
投手
1 間木 歩（報徳学園） 右投右打
11 坂井 遼（関東第一） 右投右打
14 櫻井 椿稀（鶴岡東） 左投左打
15 中崎 琉生（京都国際） 左投左打
16 今朝丸 裕喜（報徳学園） 右投右打
17 藤田 琉生（東海大相模） 左投左打
18 髙尾 響（広陵） 右投右打
19 田崎 颯士（興南） 左投左打
捕手
12 箱山 遥人（健大高崎） 右投右打
27 熊谷 俊乃介（関東第一） 右投右打
内野手
4 山畑 真南斗（明徳義塾） 右投右打
5 髙山 裕次朗（健大高崎） 右投左打
6 石塚 裕惺（花咲徳栄） 右投右打
7 花田 悠月（智弁和歌山） 右投右打
10 宇野 真仁朗（早稲田実） 右投右打
外野手
8 濱本 遥大（広陵） 右投右打
9 徳丸 快晴（大阪桐蔭） 両投左打
21 境 亮陽（大阪桐蔭） 右投左打
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【了】