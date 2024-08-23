上白石萌音が新アルバム発売決定、自身最大10箇所11公演全国ツアーも開催

上白石萌音が、2年4カ月ぶりのオリジナルアルバム『kibi』を11月6日に発売することを発表した。

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本作はある1日の時間の流れの中にある様々な情景や感情の機微を表現した作品コンセプトとなっている。上白石自身が作詞に携わった楽曲も多く収録され、楽曲を表現した色や自身を投影した作品の世界観にも注目が集まる。

また、アルバム名を冠した全国ツアー”yattokosa” Tour 2024-25《kibi》の開催も発表された。上白石は津々浦々いろいろな土地を訪れ、最終的には全都道府県に隈なく伺いたいという思いが込められたツアーを毎年巡っているが、今回初めて訪れる青森、佐賀、三重、京都、福井、香川、広島の7県を含め、過去最大の全10箇所11公演、約28000人を動員予定。8/24（土）よりファンクラブ先行予約、9/14（土）よりオフィシャル先行予約もスタートする。

さらに、過去リリースされたオリジナルアルバム『note』と『name』が12月4日にアナログレコードとして発売が決定した。上白石としては初のアナログレコード発売となる。

＜リリース情報＞

上白石萌音

New Album『kibi』

発売日：2024年11月6日（水）

・初回限定盤（CD+DVD+ミニ写真集+[32P]+スリーブケース）

・通常盤（CDのみ）

https://kamishiraishimone.com/contents/843373

=収録内容=

＜初回限定盤 (CD+DVD+ミニ写真集[32P]+スリーブケース)＞

UPCH-7694

価格 ¥4950（税込） / ¥4500（税抜）

[CD]

・ひかりのあと [作詞・作曲：角舘健悟 (Yogee New Waves)]

・skip [作詞：上白石萌音, 山本加津彦 / 作曲：山本加津彦]

・Loop [作詞：上白石萌音, 諸見里修 / 作曲：諸見里修] *ドラマ『自転しながら公転する』主題歌

・スピカ [作詞：micca / 作曲：大橋好規] *テレビアニメ『バーテンダー』エンディング・テーマ

・かさぶた [作詞：上白石萌音, とた / 作曲：とた]

・アナログ [作詞：上白石萌音, とた / 作曲：とた]

・perfect scene [作詞・作曲：鈴木迅 （Laura day romance）]

・風 [作詞・作曲：諸見里修]

他、全10曲収録予定

[DVD収録 (予定)]

・新曲 ミュージックビデオ

・新曲ミュージックビデオ撮影メイキング映像

・『kibi』 アートワーク撮影メイキング映像

・アルバム セルフライナーノーツ映像

＜通常盤 (CDのみ)＞

UPCH-2272

価格 ￥3520（税込） / ¥3200（税抜）

[CD]共通

★初回プレス分封入特典

●上白石萌音 ”yattokosa” Tour 2024-25《kibi》2025年公演CD購入者先行シリアル封入

応募期間：2024年11月9日（土）～11月23日（日）

●上白石萌音 ”yattokosa” Tour 2024-25《kibi》 リハーサル見学ご招待キャンペーンシリアル封入

応募期間：2024年11月6日（水）12:00 ～ 12月８日（日）23:59まで

※12/6・12/7・12/22公演のみ～11/17(日)23:59まで

※応募方法詳細は追ってご案内いたします。

＜ライブ情報＞

上白石萌音 ”yattokosa” Tour 2024-25《kibi》

https://kamishiraishimone.com/contents/843390

2024年

12月6日（金）大阪・フェスティバルホール

12月7日（土）大阪・フェスティバルホール

12月22日（日）青森・リンクステーションホール青森

2025年

1月11日（土）佐賀・佐賀市文化会館

1月13日（月祝）伊勢・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢（伊勢市観光文化会館）

1月18日（土）京都・ロームシアター京都メインホール

1月19日（日）福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール

1月25日（土）高松・レクザムホール（香川県県民ホール）

1月26日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2月2日（日）東京・東京ガーデンシアター

2月9日（日）名古屋・愛知県芸術劇場大ホール

上白石萌音オフィシャルHP https://kamishiraishimone.com/