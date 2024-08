ウエスタンデジタルは、PlayStation 5(PS5)向けに公式ライセンスを取得したストレージの最新モデル「8TB WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 Consoles」を発売する。

「8TB WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 Consoles」には、PS5 M.2スロット専用に最適設計されたヒートシンクを搭載。ゲーム1本あたり平均36GBと仮定した場合、8TBモデルでは200本ほどゲームを保存できるという。ゲーム数は、ファイルサイズ、フォーマット形式、他のプログラムや要因によって異なる。

現在、公式サイトで先行販売中で、価格は156,860円。10月末以降は、大手量販店やそのほかのオンラインストアでも販売を予定する。

© 2024 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.