INI髙塚大夢 池﨑理人とオフの日に「東京ディズニーシー」へ！ 一緒に楽しんだアトラクションとは？

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。8月19日(月)の放送では、髙塚のスマホのなかにある"夏を感じる写真"を紹介しました。この記事では、オフの日にメンバーの池﨑理人(いけざき・りひと)と一緒に「東京ディズニーシー」に行ったときのエピソードを明かしました。髙塚:今夜は僕のスマホのなかにある写真を見ながら夏の思い出を話す「大夢フォトメモリーin サマー」をやります!今年の夏の写真をメインに選ばせていただいたんですけれども、早速行きますか! 1枚目はこちら!こちらは先月の7月にメンバーの(池﨑)理人と行った「東京ディズニーシー」の写真です! LAに行ったり韓国に行ったりと、あちこちに行っているなかでのオフでした。1日ゆっくり休もうと思っていたら、理人から「今度ディズニーシー行かない?」みたいなことをLINEで言われて焦りましたよ。俺はわりとインドアな人だからさ、オフの日にディズニーシーに行くみたいな、アクティブなことをしようって自分では思えないんです。誘われたときはびっくりしたけど、でも、ここを逃したらたぶんこの先、一生行かないかもしれないと思いました。夏の思い出という意味でも行こうと決意しましたね。学生の頃はけっこう行っていたから知り尽くしている感じがあったんですけど、改めて行くと、ここ数年で新しいアトラクションもあったり、システムも変わっていたりして、すごく楽しめました。理人はほぼ初めてだったから、俺が案内しつつ、一緒に新しいアトラクションとかも乗りつつ。本当に楽しい1日でした!一緒にいた理人は「トイ・ストーリー」がすごく好きなんですよ。シーには「トイ・ストーリー・マニア!」っていうアトラクションがあるんですけど、そこにずっと行きたいっていう話をしていて。いざそのエリアに行ってみたら、やっぱりすごく喜んでいました。俺は「トイ・ストーリー」はそんなに詳しくないんだけど、「トイ・ストーリー・マニア!」の建物のなかに入ったときに理人が内装とかを見てすごく喜んでいて、「あれはなんとかだ!」とか「3に出てくるなんとかだよ!」みたいにすごく教えてくれて。知らないなりに「そういう仕掛けがあったんだ!」と知ることができました。ただ、アトラクション自体は的当てをするゲームなので、俺がボロ勝ちしましたね!