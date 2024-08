Snow Manの4枚目のフルアルバム「RAYS」(レイズ)が10月30日に発売される。

これは本日8月21日にSnow ManのYouTube公式チャンネルで行われた生配信にて発表されたもの。Snow Manがフルアルバムをリリースするのは約1年半ぶりとなる。アルバムタイトルには、「“RAYS=9人”の光線が集まり、大きな光となって遠くまで輝き、Snow Manが未来に向かって加速していく」という思いが込められている。

アルバムにはモーツァルトの名曲「交響曲 第25番 ト短調」を大胆にサンプリングした、スタイリッシュかつエッジーなリードトラック「EMPIRE」をはじめ、シングル「Dangerholic」「LOVE TRIGGER」「We'll go together」などを収録。本作は通常盤に加えて映像ディスクが付属する初回盤AおよびBが発売され、初回盤Aの付属ディスクには収録曲のミュージックビデオやメイキング映像などの映像コンテンツ、初回盤Bには初回盤Aとは異なる曲のMVやメイキング映像、撮り下ろしの特典映像が収められる。また通常盤には全18曲、初回盤各仕様には全13曲が収録される。

アルバム情報の発表と合わせて、YouTubeでは「EMPIRE」のミュージックビデオが公開された。MVはスペイン・バルセロナの壮大なロケーションで撮影され、光ある未来に向かっていく思いと決意が表現されている。何度もメンバーとスタッフで話し合いを重ね、撮影には丸3日費やされた。ラストのサビで展開される、ダンサー含む総勢54名でのパフォーマンスシーンが見どころだ。

さらにSnow Man初の5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2024 RAYS」が11月から12月まで開催されることが決定した。チケット情報などは追って発表される。

Snow Man「RAYS」収録内容

初回盤A / B

CD

01. EMPIRE

02. 新曲B

03. Dangerholic

04. LOVE TRIGGER

05. We'll go together

ほか全13曲収録予定

初回盤A DVD / Blu-ray

・EMPIRE(Music Video)

・Dangerholic(Music Video)

・DA BOMB(Music Video)

・LOVE TRIGGER(Music Video)

・We'll go togethe(Music Video)

・Behind The Scenes(A)

ほか映像コンテンツ収録予定

初回盤B DVD / Blu-ray

・新曲B(Music Video)

・Behind The Scenes(B)

・撮り下ろし特典映像

ほか映像コンテンツ収録予定

通常盤

CD

01. EMPIRE

02. 新曲B

03. Dangerholic

04. LOVE TRIGGER

05. We'll go together

ほか全18曲収録予定・曲順未定

Snow Man Dome Tour 2024 RAYS

2024年11月9日(土)北海道 大和ハウス プレミストドーム

2024年11月10日(日) 北海道 大和ハウス プレミストドーム

2024年11月16日(土)愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2024年11月17日(日) 愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2024年11月30日(土)福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2024年12月1日(日) 福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2024年12月15日(日)東京都 東京ドーム

2024年12月16日(月)東京都 東京ドーム

2024年12月17日(火)東京都 東京ドーム

2024年12月18日(水) 東京都 東京ドーム

2024年12月25日(水)大阪府 京セラドーム大阪

2024年12月26日(木)大阪府 京セラドーム大阪

2024年12月27日(金) 大阪府 京セラドーム大阪