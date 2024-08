劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の公開を記念し、「ONE PIECE」のトニートニー・チョッパーが“キンプリ一日応援隊長”に就任した。

アニメ「KING OF PRISM」シリーズの約4年ぶりの最新作である「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」。「KING OF PRISM」は“応援上映”の先がけとして知られることから、2023年の「ONE PIECE FILM RED」公開当時、同作の声出し応援上映イベント開催にあたり「KING OF PRISM」のファンが応援上映形式での試写上映に参加した。また同作のイベントマナー講座動画制作の際も「KING OF PRISM」が監修協力を行ったなどの縁から、今回の応援隊長就任に至った。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は応援上映、通常上映の2形態で上映中。「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」で展開されたプリズムショーの大会「PRISM.1」をテレビ番組の生中継風に再構成し、CGライブなどの新規パートも加えられている。