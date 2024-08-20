【試合速報】神村学園対関東一のスタメンが発表！　準決勝・第1試合の先発…

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第106回全国高等学校野球選手権大会は21日、阪神甲子園球場で第13日を迎え、準決勝・第1試合で神村学園（鹿児島）と関東第一（東東京）が対戦。試合に先立ち、両校のスターティングメンバーが発表された。







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神村学園の先発は、背番号「1」のエース左腕・今村拓未。準々決勝・大社（島根）戦でも先発したが、4回途中2失点で降板。リベンジのマウンドで、チームを決勝進出に導けるか。







対する関東第一は、背番号「11」の右腕・大後武尊が先発マウンド。後ろには坂井遼、畠中鉄心の左右2枚看板が控える。



準決勝・第1試合は、8時00分プレイボール予定となっている。











神村学園

1番（二）増田有紀

2番（中）入耒田華月

3番（遊）今岡拓夢

4番（右）正林輝大

5番（三）岩下吏玖

6番（左）上川床勇希

7番（捕）木下夢稀

8番（一）藤田侑駿

9番（投）今村拓未











関東第一

1番（中）飛田優悟

2番（右）成井聡

3番（左）坂本慎太郎

4番（三）高橋徹平

5番（一）越後駿祐

6番（二）小島想生

7番（捕）熊谷俊乃介

8番（遊）市川歩

9番（投）大後武尊















【了】