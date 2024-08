KARAが9年ぶりとなる日本コンサートツアー「KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 "KARASIA"」を8月に千葉と大阪で開催。この記事では8月18日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで行われた公演をレポートする。

2015年9月の開催以来、約9年ぶりに日本で行われたKARAの単独ツアーシリーズ「KARASIA」。待ちわびた大勢のKAMIRIA(KARAファンの呼称)に迎えられたギュリ、スンヨン、ニコル、ジヨン、ヨンジの5人は最新曲「I Do I Do(Japanese ver.)」と「Hello」を含む新旧25曲を全力でパフォーマンスした。

ヨンジのKARA加入10周年を祝福

ブラックの衣装をまとい、ステージに現れた5人は「WHEN I MOVE(Japanese ver.)」「Lupin」「Pandora」を立て続けに披露。「こんにちはー! KARAです! KAMIRIAの皆さん、“KARASIA”が9年ぶりに復活しました!」と元気に挨拶する中、2014年に加入したヨンジは「今日が私のKARAデビュー10周年です! この日をメンバーと皆さんと一緒に過ごせることができてめちゃうれしいです!」と喜びをあらわに。客席からは「おめでとう!」と祝福の声が上がるも、ほかのメンバーは「最後に言おうと思ってたのに……」と、目論見が外れたことに戸惑う場面もあった。

その後、ピンクの衣装に着替えたメンバーは、シャボン玉が舞うなどかわいらしいコンセプトの演出で「Honey」「Pretty Girl」「ジェットコースターラブ」を歌唱。歌い終えたニコルがスキップしながら「どうですか? 皆さん? ピンクですよ?」と衣装をアピールすると、オーディエンスも「かわいいー!」と大絶賛する。テンションが上がったメンバーはそのままの勢いで「サマー☆ジック」「Sunshine Miracle」「GO GO サマー!」とサマーソングを畳みかけた。

ソロステージはまずヨンジのソロ曲「L.O.V.E」でスタート。さらにセンターステージを降りた彼女は「好きな人がいること」を歌いながらファンとハイタッチをして再会を喜んだ。一方ギュリは「Daydream」を艶やかに歌い、セクシーな大人の魅力をアピール。スンヨンは「Guilty」を力強く熱唱し、ニコルは男性ダンサーとセクシーに絡みながら「5!6!7!8」を歌い上げた。

ハラの歌声と6本のスタンドマイク

白いドレスに着替え、再びそろって登場した5人は「HANABI」「Last Summer」といったバラードに続けて、7月にリリースしたばかりの最新曲「Hello」を披露。この楽曲は2019年に急死したメンバー・ハラの歌声が収録されたもので、メインステージには6本のスタンドマイクが。ハラの歌唱パートに差しかかると5人は天を仰いで聴き入り、客席からはハラを呼ぶ声や、すすり泣く声が上がった。

ライブ終盤ではヨンジの加入10周年を祝うコーナーを展開。アニバーサリーケーキも登場し、涙ぐむヨンジにスンヨンが「最初に自分で言っちゃうし……」と実はサプライズが用意してあったことを伝えるが、ヨンジは「だってみんな言ってくれないし」と反論。これにメンバーが「わざとだよ! サプライズだよ!」とツッコんで、観客の笑いを誘った。そして5人はヨンジのデビュー曲となった「マンマミーア!」、KARAの代表曲「ミスター」をパフォーマンスした。

最後の曲を前にスンヨンは大粒の涙を流し、「愛と応援と拍手をありがとうございます。『ありがとう』以外に日本語ができなくてごめんなさい……カムサヘヨ」と集まったファンへ向けて感謝の気持ちを述べた。ニコルも涙を堪えながら「会いに来てくれてありがとうございます。皆さんの人生に入れてくれてありがとうございます。感謝しています」とコメント。ヨンジは「10年前のKARASHIAの映像を観たんですけど……ヤバかったです。だから今回はカッコいいヨンジを見せたいと思いました! 一生覚えていてください。KARA6人のメンバーと皆さんを愛しています」とKARAが6人であることを強調して挨拶した。ジヨンは「約10年ぶりのコンサートだったので練習も大変だったんですけど、これからも応援よろしくお願いします!」とアピール。ギュリは「次の活動はまだ決めてない」と明かしつつも、「皆さんがいてくれるなら私たちもずっとずっとがんばります」と意欲を見せた。そして最後に5人で「Happy Hour」を歌い上げ、ステージをあとにした。

アンコールではカジュアルなファッションに着替えたメンバーがサインボールやTシャツを客席に投げ入れながら「SOS」「Rock U」「STEP」の3曲を披露。大盛り上がりの中、メンバーはKAMIRIAとの別れを惜しみながらライブの幕を閉じた。

なお日本コンサートツアー「KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 "KARASIA"」は8月24、25日に大阪・Asueアリーナ大阪でファイナルを迎える。

セットリスト

「KARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 "KARASIA"」2024年8月18日 LaLa arena TOKYO-BAY

01. WHEN I MOVE(Japanese ver.)

02. Lupin

03. Pandora

04. Queens

05. Honey

06. Pretty Girl

07. ジェットコースターラブ

08. サマー☆ジック

09. Sunshine Miracle

10. GO GO サマー!

11. L.O.V.E <ヨンジ ソロ>

12. 好きな人がいること <ジヨン ソロ>

13. Daydream <ギュリ ソロ>

14. Guilty <スンヨン ソロ>

15. 5!6!7!8! <ニコル ソロ>

16. HANABI

17. Last Suummer

18. Hello

19. I Do I Do(Japanese ver.)

20. マンマミーア!

21. ミスター

22. Happy Hour

<アンコール>

23. SOS

24. Rock U

25. STEP