9月にスタートするBUMP OF CHICKENのライブツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous」の追加公演10公演が発表された。

「Sphery Rendezvous」は9月4日にリリースされる5年ぶりのオリジナルアルバム「Iris」を携えて行われるツアー。当初は全国4カ所を巡るドームツアーとして発表されていたが、今回新たに宮城・仙台サンプラザホール、北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru、東京・Zepp Haneda（TOKYO）、大阪・Zepp Osaka Bayside、石川・金沢歌劇座にて各2公演ずつの開催が発表された。

追加公演のチケットオフィシャル先行予約受付は8月21日18:00にスタートする。あわせて8％がデザインを手がけたツアーのキービジュアルも公開された。

なおBUMP OF CHICKENはアルバム発売2日前の9月2日、TBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」に出演。人気企画「フェス企画」にてアルバム収録曲など複数の楽曲をフルサイズで披露する。

BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous

2024年9月7日（土）埼玉県 ベルーナドーム

2024年9月8日（日）埼玉県 ベルーナドーム

2024年9月15日（日）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2024年9月16日（月・祝）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2024年9月28日（土）大阪府 京セラドーム大阪

2024年9月29日（日）大阪府 京セラドーム大阪

2024年10月8日（火）宮城県 仙台サンプラザホール（追加公演）

2024年10月9日（水）宮城県 仙台サンプラザホール（追加公演）

2024年10月15日（火）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru（追加公演）

2024年10月16日（水）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru（追加公演）

2024年10月27日（日）福岡公演 みずほPayPayドーム福岡

2024年11月5日（火）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）（追加公演）

2024年11月6日（水）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）（追加公演）

2024年11月18日（月）大阪府 Zepp Osaka Bayside（追加公演）

2024年11月19日（火）大阪府 Zepp Osaka Bayside（追加公演）

2024年11月25日（月）石川県 金沢歌劇座（追加公演）

2024年11月26日（火）石川県 金沢歌劇座（追加公演）