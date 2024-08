劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の第2弾入場者特典の詳細が発表された。8月23日より「み~んなの∞(むげん)ラブ♥ショット ビジュアルカード シュワルツローズver.」4種がランダムで配布される。

第2弾ムビチケ特典として、SePTENTRIONの7人とシャインのデザインが配布されていた「み~んなの∞ラブ♥ショット ビジュアルカード」。「シュワルツローズver.」には如月ルヰ、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージ、池袋エィスの描き下ろしCGビジュアルが使用されており、4人が各々の“∞ラブ♥”ポーズを披露している。なお2週目からは週替わり先付け映像 「ドラマチック・プリズムスタァインタビュー」に香賀美タイガ、西園寺レオ、涼野ユウ、大和アレクサンダーが登場する。

8月16日に封切られた「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は、アニメ「KING OF PRISM」シリーズの約4年ぶりの最新作。「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」で展開されたプリズムショーの大会「PRISM.1」をテレビ番組の生中継風に再構成し、高田馬場ジョージのCGライブなど新規パートも加えられている。

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project