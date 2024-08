スタジオぴえろの創立45周年を記念し、「きまぐれオレンジ☆ロード」など同社が手がけたアニメが、8月19日よりPrime Videoのアニメ専門チャンネル・アニメタイムズで一挙配信される。

ラインナップされたのは9タイトル。久保帯人原作によるアニメ「BLEACH」シリーズからは、「劇場版 BLEACH MEMORIES OF NOBODY」「劇場版 BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸」「劇場版 BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ」「劇場版 BLEACH 地獄篇」が登場した。安西信行原作による「烈火の炎」、つの丸原作による「みどりのマキバオー」、ガモウひろし原作による「とっても!ラッキーマン」、まつもと泉原作による「きまぐれオレンジ☆ロード」、ながいのりあき原作による「がんばれ!キッカーズ」も配信される。