「プリティーシリーズ」の合同イベント「プリティーシリーズ Crossing Live 2024」が、11月16日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催される。

「プリティーシリーズ Crossing Live 2024」には「プリパラ」「キラッとプリ☆チャン」「ワッチャプリマジ!」「ひみつのアイプリ」のキャストが出演。作品の垣根を越えたコラボレーションも行われる。「ひみつのアイプリ」は「プリティーシリーズ」のイベント初参加。青空ひまり役の藤寺美徳、星川みつき役の平塚紗依、鈴風つむぎ役の久保ユリカ、一条寺サクラ役の日比優理香、二階堂タマキ役の鈴木杏奈、三ツ葉アイリ役の徳井青空、四之宮リンリン役の和多田美咲、真実夜チィ役の大地葉が出演する。会場チケットは本日8月18日よりチケットぴあで抽選販売が行われている。

会場:神奈川県 パシフィコ横浜国立大ホール

時間:昼の部 開場12:00、開演13:00 / 夜の部 開場17:00、開演18:00

出演:茜屋日海夏(真中らぁら役、金森まりあ役) / 芹澤優(南みれぃ役、赤城あんな役) / 久保田未夢(北条そふぃ役、萌黄えも役) / 山北早紀(東堂シオン役) / 若井友希(レオナ・ウェスト役、緑川さら役) / 飯田里穂(香田澄あまり役) / 林鼓子(桃山みらい役) / 厚木那奈美(青葉りんか役) / 森嶋優花(紫藤める役) / 徳井青空(黒川すず役、三ツ葉アイリ役) / 廣瀬千夏(陽比野まつり役) / 内田彩(弥生ひな役) / 相良茉優(甘瓜みるき役) / 鈴木杏奈(心愛れもん役、二階堂タマキ役) / 庄司宇芽香(皇あまね役) / 藤寺美徳(御芽河あうる役、青空ひまり役) / 平塚紗依(星川みつき役) / 久保ユリカ(鈴風つむぎ役) / 日比優理香(一条寺サクラ役) / 和多田美咲(四之宮リンリン役) / 大地葉(真実夜チィ役)

(c) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PSプロジェクト (c) T-ARTS / syn Sophia / ILPP (c) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会