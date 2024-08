2024明治安田J2リーグ第27節の9試合が17日に行われた。

首位に立つ清水エスパルスは、ホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。32分にカルリーニョス・ジュニオが先制点を挙げて1点リードで折り返すと、後半開始早々に甲府FWアダイウトンの退場で清水は数的有利を得る。清水は57分にルーカス・ブラガがリードを広げると、試合終盤にアブドゥル・アジズ・ヤクブがダメ押しの3点目を奪い、3-0で勝利した。

清水と勝ち点差「1」の2位横浜FCは最下位ザスパ群馬と対戦。10分にガブリエウのゴールで幸先よく先制した横浜FCは、前半終盤に川本梨誉の強烈なミドルシュートを浴びて追いつかれる。それでも59分にユーリ・ララが勝ち越し点を挙げると、そのまま逃げ切って横浜FCが2試合ぶりの勝利を掴んだ。

一方、3位V・ファーレン長崎は今季3敗目を喫して自動昇格権争いから一歩後退。敵地モンテディオ山形戦、17分に土居聖真、43分にディサロ燦シルヴァーノのゴールを許して2点ビハインドで折り返す。長崎は65分にフアンマ・デルガドが1点を返したものの、72分に高橋潤哉、78分には山田拓巳に追加点を奪われてしまう。85分にJ・デルガドが再び1点を返したが、長崎は2-4で敗れて4戦未勝利となった。

いわきFCは敵地でジェフユナイテッド千葉に、藤枝MYFCはホームでレノファ山口FCに、それぞれ3-0で快勝。ベガルタ仙台が山口をかわして4位に浮上した。また、水戸ホーリーホックはロアッソ熊本との直接対決を制し、両者の順位が入れ替わって水戸が16位に浮上した。

今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第27節

▼8月17日(土)

清水エスパルス 3-0 ヴァンフォーレ甲府

ベガルタ仙台 1-0 鹿児島ユナイテッドFC

モンテディオ山形 4-2 V・ファーレン長崎

栃木SC 0-0 ブラウブリッツ秋田

ザスパ群馬 1-2 横浜FC

ジェフユナイテッド千葉 0-3 いわきFC

藤枝MYFC 3-0 レノファ山口FC

徳島ヴォルティス 1-1 ファジアーノ岡山

ロアッソ熊本 0-1 水戸ホーリーホック

▼8月18日(日)

19:00 愛媛FC vs 大分トリニータ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 清水(58/+22)

2位 横浜FC(57/+30)

3位 長崎(52/+22)

4位 仙台(47/+3)

5位 岡山(44/+11)

6位 山口(44/+8)

7位 いわき(43/+14)

8位 千葉(37/+10)

9位 山形(36/0)

10位 徳島(36/-6)

11位 藤枝(36/-11)

12位 秋田(35/0)

13位 愛媛(34/-9)

14位 甲府(32/-1)

15位 大分(31/-7)

16位 水戸(29/-6)

17位 熊本(27/-15)

18位 栃木(25/-21)

19位 鹿児島(23/-19)

20位 群馬(13/-25)

◆■第28節の対戦カード

▼8月24日(土)

18:00 横浜FC vs 徳島

19:00 藤枝 vs 山形

19:00 岡山 vs 大分

19:00 長崎 vs 山口

19:00 鹿児島 vs 清水

▼8月25日(日)

18:00 秋田 vs 愛媛

18:00 いわき vs 熊本

18:00 水戸 vs 群馬

19:00 栃木 vs 甲府

19:00 千葉 vs 仙台

