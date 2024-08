乃木坂46井上和「“5期生ライブ”で披露させていただいたのがきっかけで…」よく聴くいている“乃木坂46の楽曲”とは？

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。今回の放送では、7月21日(日)に開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」大阪公演DAY2に参加した生徒(リスナー)に生電話で話を聞きました。井上:今回は生徒のみんなとの“和”を深めるべく、メッセージを書き込んでくれた生徒さんに私が今から直接電話をして、お話を聞いて仲良くなっていこうと思います! ということで、今回はこちらの生徒さんに電話をします! まずは「乃木坂46 真夏の全国ツアー2024」大阪公演前に書かれた書き込みを紹介します。<リスナーからのメッセージ>「和ちゃん先生、こんばんは! 私は、ほぼ毎年『真夏の全国ツアー』神宮公演に参加しているのですが、今年は大阪公演に行くことが決まりました! また、この日はお兄ちゃんと一緒に行く予定だったのですが、お兄ちゃんに仕事が入ってしまい、まさかの1人で大阪に行くことに(泣)。ライブにおひとりさま参戦するのも初めてだし、1人で飲食店に入ることも苦手なので、無事に1人で大阪に辿り着きライブ会場に行けるか、ものすごく不安な気持ちでいっぱいです。でも乃木坂ちゃんのライブのおかげで、初めての一人旅や初めて新幹線に乗る機会をもらえたので、とても感謝しています! 今年も一緒に夏を迎えられるのがうれしいです!」(東京都 18歳 女性)井上:ありがとうございます! どうだったかな? 楽しめたかな? そんなお話もできたらいいなと思います。電話で直接お話を聞いてみましょう、もしも~し!リスナー:もしもし!井上:大阪公演に来てくださったということで、どうでしたか?リスナー:ものすごく楽しかったです!!井上:良かった~! 何日目に来てくださったんですか?リスナー:2日目に行きました。井上:ありがとうございます! 2日目ということは「チートデイ」を披露させていただいたけど、どうだった?リスナー:衣装がかわいくて似合いすぎているし、出てきた瞬間に“わぁー”てなって(笑)。いつもなら、隣にお兄ちゃんがいるので『やばくない!?』とか言えるんですけど、今回は1人だったので、心のなかで“わぁ!”って(感情を)爆発させるしかなかったです(笑)。井上:たしかに(笑)。お兄ちゃんと仲がいいんだね?リスナー:仲良しです!井上:素敵! 大阪で何か食べましたか?リスナー:「たこ家道頓堀くくる」さんのたこ焼きを食べました。井上:おいしいよね! 去年の夏に大阪観光を中西アルノと2人でして、そのときに食べた気がする。あと、たしか弓木奈於ちゃんがMC中に「『りくろーおじさん』を持っている方~! もしよろしければください!」みたいなMCをされていたと思うんだけど(笑)。「りくろーおじさん」は食べた?リスナー:次の日に新幹線で帰ろうと思ったら、運休してしまって……。井上:あー! そうだったね。リスナー:そのタイミングだったので、あまり並ばずに買えて、ゆっくり食べられました!井上:いいじゃない! おいしいよね~!リスナー:めっちゃおいしかったです!井上:ちなみになんですけど、乃木坂46で好きな楽曲はありますか?リスナー:「僕だけの光」が一番好きです!井上:私も大好き!「僕だけの光」は、1年半ぐらい前に横浜アリーナ(神奈川県)で5期生ライブ(「乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE」DAY2)をさせていただいたときにも披露させていただいたんですけど、それがきっかけでめちゃくちゃ聴くようになったんですよ。あと去年の「真夏の全国ツアー」神宮公演でも歌わせていただいて。だから同じ! 私も大好き!!リスナー:うれしいです!!井上:最後に“何か伝えたいこと”ってありますか?リスナー:私が想像できないぐらい毎日いっぱい頑張ってくれていて、「真夏の全国ツアー」もあるし、CDも発売されるからいろんなことを本当に考えちゃうと思うんですけど、無理せずに夏を一緒に楽しめたらうれしいです!井上:ありがとう!! 今年の夏も一緒にたくさん楽しもうね~!リスナー:はい!井上:またお話しましょうね~、バイバ~イ!リスナー:バイバーイ! 大好きです!!井上:ありがとう~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/