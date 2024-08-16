アニプレックスによるフェス「Aniplex Online Fest 2024」が、9月16日に開催決定。参加作品のラインナップとイベントビジュアルが公開された。

今年で5度目の開催となる「Aniplex Online Fest」は、アニプレックスのアニメ最新情報の発表や、アーティスト陣によるライブを披露する完全無料のオンラインフェス。2020年より毎年開催され、昨年の「Aniplex Online Fest 2023」では日本語と英語の2言語にて、約5時間にわたって全世界に配信された。今年のイベントビジュアルはアニメ「WIND BREAKER」のキャラクターデザインなどを務める川上大志が描き下ろした。

参加作品は「天久鷹央の推理カルテ」「WIND BREAKER」「青の祓魔師 雪ノ果篇」「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」「俺だけレベルアップな件」「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」「先輩はおとこのこ」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」「TO BE HERO X」「Fate/strange Fake」「ふれる。」「魔王2099」「魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」「mono」「UniteUp!」「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」の19タイトル。作品ラインナップPVも公開されている。

「Aniplex Online Fest 2024」

日時：2024年9月16日（月）12:00開始予定

配信：アニプレックスのYouTube公式チャンネル

料金：無料

参加作品

「天久鷹央の推理カルテ」

「WIND BREAKER」

「青の祓魔師 雪ノ果篇」

「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」

「俺だけレベルアップな件」

「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」

「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」

「先輩はおとこのこ」

「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」

「TO BE HERO X」

「Fate/strange Fake」

「ふれる。」

「魔王2099」

「魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」

「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」

「mono」

「UniteUp!」

「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」



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