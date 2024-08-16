アニプレックスによるフェス「Aniplex Online Fest 2024」が、9月16日に開催決定。参加作品のラインナップとイベントビジュアルが公開された。
今年で5度目の開催となる「Aniplex Online Fest」は、アニプレックスのアニメ最新情報の発表や、アーティスト陣によるライブを披露する完全無料のオンラインフェス。2020年より毎年開催され、昨年の「Aniplex Online Fest 2023」では日本語と英語の2言語にて、約5時間にわたって全世界に配信された。今年のイベントビジュアルはアニメ「WIND BREAKER」のキャラクターデザインなどを務める川上大志が描き下ろした。
参加作品は「天久鷹央の推理カルテ」「WIND BREAKER」「青の祓魔師 雪ノ果篇」「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」「俺だけレベルアップな件」「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」「先輩はおとこのこ」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」「TO BE HERO X」「Fate/strange Fake」「ふれる。」「魔王2099」「魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」「mono」「UniteUp!」「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」の19タイトル。作品ラインナップPVも公開されている。
「Aniplex Online Fest 2024」
日時：2024年9月16日（月）12:00開始予定
配信：アニプレックスのYouTube公式チャンネル
料金：無料
参加作品
「天久鷹央の推理カルテ」
「WIND BREAKER」
「青の祓魔師 雪ノ果篇」
「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」
「俺だけレベルアップな件」
「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」
「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」
「先輩はおとこのこ」
「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII」
「TO BE HERO X」
「Fate/strange Fake」
「ふれる。」
「魔王2099」
「魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」
「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」
「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」
「mono」
「UniteUp!」
「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－ 京都動乱」
(c)加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会 (c)知念実希人・いとうのいぢ／ストレートエッジ・天久鷹央の推理カルテ製作委員会 (c)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project (c)オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝- (c)加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会 (c)Solo Leveling Animation Partners (c)2024 香坂マト/KADOKAWA/イフール労働組合 (c)天乃聖樹・KADOKAWA／「クラ婚」製作委員会 (c)pom・JOYNET/LINE Digital Frontier・「先輩はおとこのこ」製作委員会 (c)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project (c)bilibili/BeDream,Aniplex (c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC (c)2024 FURERU PROJECT (c)2024 紫大悟・クレタ/KADOKAWA/魔王2099製作委員 (c)Magica Quartet/Aniplex,WR (c)2024 Magica Quartet/Aniplex, Magia Exedra Project (c)ひらかわあや／小学館／アニプレックス (c)あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ (c)Project UniteUp! (c)和月伸宏／集英社・「るろうに剣心 －明治剣客浪漫譚－」製作委員会